„Das hat mir richtig leid getan“Said El Mala hinter den Kulissen im Gefühls-Chaos

In Köln steht die neue Karnevalssession vor der Tür – doch beim FC ist von Feierlaune wenig zu spüren. Nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen scheint die Situation in der Tabelle bedrohlich. Zumal der FC nach der Länderspielpause zum großen FC Bayern muss.

Rund um den Verein ist die Stimmung entsprechend gedämpft. Die Fans müssen sich derzeit an die kleinen Hoffnungsschimmer klammern, die es trotz überschaubarer neun Punkte aus neun Spielen gibt. Allen voran natürlich Said El Mala (20) – und seit Kurzem auch dessen Bruder Malek (21).

Said El Mala kann sich über Brüder-Tor nicht richtig freuen

Der legte dem Nationalspieler am Sonntag mit einer perfekten Flanke in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer auf und sammelte damit in seinem zweiten Bundesliga-Einsatz bereits seinen zweiten Scorer ein. Sportboss Thomas Kessler bescheinigte ihm daraufhin „einen gewissen X-Faktor“.

Dass der eine Bruder das Tor des anderen vorbereitet, gab es in der Bundesliga noch nicht oft. Friedhelm und Wolfgang Funkel gelang dieses Kunststück, Halil und Hamit Altintop ebenfalls. Insgesamt waren es vor den El Malas nur sechs Brüderpaare.

Den beiden Kölnern war das Glück eines gemeinsamen Brüder-Tores nun bereits im zweiten Spiel vergönnt. Doch die Niederlage trübte die Freude natürlich erheblich – zumindest nach außen hin.

Er könne sich darüber ehrlicherweise nicht so freuen, erklärte Said El Mala nach dem Spiel. Denn eine Niederlage im Derby tue nochmal mehr weh als andere. „Natürlich freut es mich, dass mein Bruder mir den Ball da auflegt, aber ich hätte schon gerne lieber die drei Punkte mitgenommen als mein Tor“, sagte er.

Hier die Podcast-Folge anhören:

FC-Reporter Jürgen Kemper stand dem FC-Profi bei diesem Gespräch in der Mixed Zone gegenüber. „Das hat mir richtig leid getan“, berichtete er in der neuen Folge des FC-Podcasts „Wir waren klar besser“ von EXPRESS und Kölner Stadt-Anzeiger: „Man hat richtig in seinem Gesicht gesehen: Oh Mann, ich würde jetzt echt gerne sagen, dass das geil ist und dass das für uns das Schönste ist und was wir uns immer erträumt haben. Er war dann aber ganz professionell.“

Der Reporter glaubt aber, erkannt zu haben, dass es innerlich trotz der bitteren Pleite womöglich doch etwas anders in dem Jung-Nationalspieler aussah. „In den Augen war dieses Leuchten. Dieses: ,Ey, da werden wir unseren Kindern, unseren Enkelkindern noch von erzählen und unsere Mutter rahmt sich das Ding zu Hause ein.‘“ Auf eine weitere Nachfrage räumte Said dann auch ein, dass er sich irgendwann bestimmt darüber freuen könne. „Ein richtig schöner, ehrlicher Moment“, betonte Kemper.

FC-Reporter Christian Löer hatte zuvor im Spiel beobachtet, wie Malek nach seiner Einwechslung zu seinem jüngeren Bruder gegangen war. „Da habe ich noch gedacht: Was sagt er jetzt? So, ich bin jetzt da übrigens. Komm, lass mal was machen.“ Und sie machten: Rund 20 Minuten später fiel das Tor. „Wie großartig das sein muss!“

Kemper betonte: „Im Prinzip ist das doch ein Moment, den kann einem gar nichts auf der Welt vermiesen. Jetzt haben wir als Brüderpaar ein Tor zusammen gemacht in der Bundesliga. Da haben wir als Dreijährige von geträumt.“ (are)