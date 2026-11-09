„Echt starke Momente“Schlechte Aktion abgeschüttelt: FC-Neuzugang macht Hoffnung

Die Mutmacher fliegen dem 1. FC Köln zum Start in die Länderspielpause nicht gerade zu. Nach dem 1:2 im Rheinland-Duell gegen Bayer Leverkusen heißt es zum Start in die neue Woche erst einmal: Wunden lecken.

Dass der FC aus den vergangenen vier Ligaspielen nur zwei Punkte holte und damit immer tiefer in den Tabellenkeller rutschte, beeinflusst die Stimmung am Geißbockheim maßgeblich. Trotzdem gibt es auch Personalien, die für die kommenden Aufgaben Besserung erhoffen lassen.

FC-Reporter erkennen „super schnelles Anpassen“ an die Bundesliga

Ganz vorn steht hier der Traum-Einstand von Malek El Mala (21), der nun bei seinen ersten beiden Bundesliga-Auftritten jeweils einen Scorerpunkt beisteuerte. Mit einem Tor und einer Vorlage ist er mindestens vom Joker zu einer wichtigen Kader-Option aufgestiegen.

Noch einen Schritt weiter ist Sommer-Neuzugang Paul Okon-Engstler (21), der jetzt dreimal in Folge von Beginn an und über die volle Distanz für den FC auf dem Rasen stand. Der Australier erhielt im Pokal beim 5:0 gegen Union die Chance und erspielte sich Kredit für die beiden folgenden Bundesliga-Auftritte.

Gegen Leverkusen lieferte Okon-Engstler am Sonntag (8. November 2026) erneut vielversprechende Ansätze, auch wenn eine Szene den Eindruck maßgeblich trübte: Beim Zweikampf mit Patrik Schick (30), dem das Freistoß-Tor zum 0:1 in der siebten Minute entsprang, hätte sich der Australier cleverer anstellen können.

Mit all seiner Schlitzohrigkeit provozierte Schick den Kontakt – auch im Wissen um die große Qualität von Teamkollege Aleix García (29) bei Freistößen aus vergleichbarer Position.

In diesem Duell mit Patrik Schick verursachte Paul Okon-Engstler den Freistoß zum 1:0 für Bayer Leverkusen in Köln. Copyright: Screenshot YouTube/Sportschau

Mit etwas mehr Routine hätte Okon-Engstler das Duell womöglich geschickter geführt und damit den ruhenden Ball in gefährlicher Lage vermieden. Das frühe Gegentor nahm dem zunächst mutig gestarteten FC für die komplette erste Hälfte den Wind aus den Segeln.

Die Aktion schüttelte der für 1,75 Millionen Euro aus Sydney verpflichtete WM-Fahrer dann allerdings in beeindruckender Manier ab. Okon-Engstler spielte abgeklärt und aufmerksam, war auch dem Tempo und der Intensität der Partie gewachsen. Der Auftritt kam auch im FC-Podcast „Wir waren klar besser“ von EXPRESS und Kölner Stadt-Anzeiger zur Sprache.

„Ich habe gestern in vielen Momenten gesehen, was man in Paul Okon-Engstler sieht“, merkte Christian Löer an. Immer wieder habe der zentrale Mittelfeldspieler „echt starke Momente“ aufblitzen lassen: „Mit drei, vier Schritten ist er dann da, wo gerade die Post abgeht. Der hat auch gar keine Angst – und das als wirklich junger Spieler.“

Jürgen Kemper sah es ähnlich und zeigte sich positiv überrascht, nachdem er anfangs noch Anpassungsprobleme befürchtet hatte: „Innerhalb von wenigen Spielen sieht man jetzt schon eine ganz, ganz klare Entwicklung und ein super schnelles Anpassen auf Wettkampfniveau.“

In einer schwierigen Situation im Abstiegskampf findet Okon-Engstler nicht das einfachste Umfeld für die weitere Entwicklung vor. Dennoch schloss Kemper das Thema optimistisch ab: „Die Schritte, die er seit Spieltag eins bis heute gemacht hat, sind schon enorm. Das finde ich gut. Das ist jemand, auf den kann man sich kurz- oder mittelfristig freuen.“ (bc)