„So was von legitim“Matthias Sammer positioniert sich in Debatte um Musiala

Jamal Musiala gehört beim FC Bayern München zu den absoluten Top-Verdienern - seine beste Leistung kann der Nationalspieler aus gesundheitlichen Gründen aber schon länger nicht mehr abrufen. Nachdem Uli Hoeneß in einem TV-Auftritt zuletzt von einem „Dilemma“ für den Verein sprach, hat sich nun auch Sky-Experte Matthias Sammer in die Debatte eingeschaltet.

Auf die Frage, ob es legitim sei, wenn der Klub seinen Spieler auffordere, auf Gehalt zu verzichten, antwortete Sammer in der Sendung „Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk“: „Aber so was von legitim - aber wir leben ja nicht im Märchenland.“ Womöglich hätten auch schon Gespräche mit dem Management des Spielers stattgefunden. Das allerdings sei spekulativ.

Matthias Sammer: „In der Magengegend fühlt sich das nicht gut an“

Uli Hoeneß hatte die Debatte über Jamal Musiala bei einem TV-Auftritt ins Rollen gebracht. (Bild: 2025 Getty Images/Alexander Hassenstein) Copyright: 2025 Getty Images/Alexander Hassenstein

Dass Ehrenpräsident Hoeneß seine Überlegungen zum Spieler öffentlich gemacht hatte, bewertete der Europameister von 1996 zwiespältig: „In der Magengegend fühlt sich das nicht gut an, weil das speziell für Jamal selber eine Katastrophe ist“, sagte Sammer. Es stehe auch außer Frage, dass Musiala mit seinem Talent „absolute Weltklasse“ verkörpere. „Auf der anderen Seite hört man die Verantwortung eines Vereins, wo es natürlich auch um monetäre Gesichtspunkte geht.“

Hoeneß sei jemand, der solche Punkte deutlich und ohne Rücksicht benenne: „Er ist der Erste, der diesen Jungen gegen alles schützen würde, und auf der anderen Seite aber ist der Verein auch sein Junge“, bekräftigte Sammer, der von 2012 bis 2016 Sportvorstand der Bayern war. Hoeneß habe das Thema „einfach mal in den Raum gestellt. Ob richtig oder nicht, das sollten wir alle nicht bewerten“.

Zugleich ergriff der frühere Spieler, Trainer und Funktionär Partei für Jamal Musiala: „Ich stelle mir das psychisch unglaublich schwierig für den Jungen vor. Der sitzt zu Hause und stellt sich die Frage: 'Was ist mit mir los?' Das ist überhaupt nicht zu unterschätzen.“

„Das, was er jetzt leisten kann, ist nicht mehr das, was im Vertrag stand“

Jamal Musiala kuriert derzeit eine Muskelverletzung aus, die er sich im September bei der Nationalmannschaft zugezogen hat. Noch mehr Sorgen bereitet allerdings eine neurologische Dysfunktion, die in der Saisonvorbereitung zu zwei Zusammenbrüchen auf dem Spielfeld geführt hatte.

In der BR-Sendung „Der Sonntags-Stammtisch“ hatte Uli Hoeneß die Situation um Musiala ausführlich kommentiert: „Der hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber ob er jemals wieder diese Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte ...“ Den Satz beendete Hoeneß nicht. Stattdessen fuhr er fort: „Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist nicht mehr das, was im Vertrag stand.“ (tsch)