„Kann nur positive Dinge sagen“Rudi Völler äußert sich nach Jubel-Debatte zu Felix Nmecha

Der Torjubel von Felix Nmecha schlägt weiter hohe Wellen. Jetzt hat sich auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler zu der Debatte um den Nationalspieler geäußert, der für die anstehenden beiden Nations-League-Partien gegen Serbien und die Niederlande von Jürgen Klopp nominiert worden ist. In Johannes B. Kerners Podcast „Kerners 11“ stellt der 66-Jährige am Montag klar, dass das DFB-Team ähnlich wie Borussia Dortmund reagieren werde.

„Natürlich gibt es eine Religionsfreiheit, eine Glaubensfreiheit. Das kann ja jeder für sich selbst ausleben. Der eine mag das, der andere nicht. Natürlich werden wir mit ihm darüber reden, weil es ja jetzt auch ein öffentliches Thema geworden ist“, so Rudi Völler. Gleichzeitig betont er, dass es „enorm wichtig“ sei, das Thema überhaupt zu verstehen.

„Man darf es jetzt auch nicht zu hoch hängen“

„Bis jetzt kann ich nur positive Dinge über ihn sagen“, berichtet der Fußball-Funktionär im Gespräch mit Johannes B. Kerner weiter. Dabei rede er nicht nur von Felix Nmecha als Profi auf dem Platz, „sondern auch die Art, wie er zwischen den Spielen war“, erzählt Völler. Der 26-Jährige sei „total beliebt bei seinen Mitspielern“ und „total anständig“.

Die Diskussionen rund um den BVB-Star könne er dennoch verstehen. „Wie gesagt: Wir werden es ähnlich machen wie die Dortmunder. Wir sind ja auch im Austausch. Aber man darf es jetzt auch nicht zu hoch hängen. Wir werden sicherlich mit ihm darüber reden“, sagt Rudi Völler abschließend.

Hintergrund der Debatte ist der Torjubel von Felix Nmecha nach seinen beiden Treffern am vergangenen Samstag im Bundesligaspiel von Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg (2:1). Im Anschluss an seine Tore hatte sich Nmecha eine imaginäre Krone vom Kopf gezogen und diese auf den Rasen gelegt. Die Geste wird mit dem evangelikalen Netzwerk „Ballers in God“ in Verbindung gebracht.

Nach der Partie hatte sich die Fan- und Förderabteilung des BVB zu Wort gemeldet und Felix Nmecha für seine öffentliche Unterstützung des umstrittenen Netzwerks, das für ausgrenzende Positionen und damit im starken Widerspruch zu den Werten des Vereins stehen würde, scharf kritisiert. Dortmund kündigte daraufhin ein Gespräch mit dem Spieler an. Rudi Völler und Jürgen Klopp werden es in der Länderspielpause offenbar ähnlich handhaben. (tsch)