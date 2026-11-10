Zahlreiche Spieler des 1. FC Köln sind in der Länderspielpause für ihre Nationalteams im Einsatz. Trainiert wird natürlich trotzdem.

Für Deutschland spielt Said El Mala in der Nations League. Die Gegner heißen am Freitag Serbien und am Montag Niederlande. Island hat Isak Johannesson nominiert, Georgien setzt auf Verteidiger Luka Lochoshvili. Gideon Mensah läuft für Ghana auf. Auf Paul Okon-Engstler warten mit Australien zwei Testspiele, gegen Katar und gegen Jordanien.

Drei freie Tage für die FC-Profis

Auch aus England kommen Berufungen: Mikey Moore und Jahmai Simpson-Pusey stehen im Aufgebot der U21. Ihr Landsmann Reigan Heskey bestreitet derweil mit der englischen U19 die EM-Qualifikation. Bis Mittwoch trainiert der FC ohne diese acht Spieler weiter.

Die Einheit am Dienstag fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, allerdings nicht im Freien.

Auf 9 Uhr ist das Training am Mittwoch, dem 11.11., angesetzt. Eine Tradition fällt dabei jedoch aus: Das übliche Karnevalstraining im Kostüm auf dem Platz findet nicht statt. Jeck ist in diesem Jahr nicht angesagt, denn die Lage in der Tabelle ist prekär. Mit neun Punkten steht der Club auf Platz 15.

Ins Karnevals-Getümmel könnten sich die Spieler nach der Einheit womöglich dennoch stürzen. Fest steht, dass im Anschluss die gesamte Mannschaft drei Tage frei hat. Der Trainingsbetrieb am Geißbockheim wird erst am Sonntag (14. November) um 14 Uhr wieder aufgenommen. (red)