Bei Hannover 96 geht es turbulent zu. Der Zweitligist versinkt immer tiefer im personellen Chaos, und das mitten in der laufenden Saison.

Zwei zentrale Posten im sportlichen Bereich sind binnen weniger Tage frei geworden. Der Club hat Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt abberufen und Sportdirektor Ralf Becker freigestellt. Boldt war erst seit fünf Monaten im Amt. Becker war im Sommer 2025 nach Hannover gekommen.

Die Gründe für die Trennung von Becker erläuterte Henning Bindzus, der kaufmännische Geschäftsführer des Klubs: „Wir befinden uns in einer strukturierten Neuaufstellung in unserem sportlichen Bereich. In diesem Zuge wird auch die Position des Sportdirektors künftig neu besetzt.“

Eine Spur führt nach Köln

Unter Martin Kind gestaltet sich die Arbeit schwierig. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats und der Profigesellschaft muss er nun unter Zeitdruck Nachfolger für die Chefetage finden. Entsprechend brodelt die Gerüchteküche – und eine Spur führt nach Köln: Tim Steidten, Kaderplaner beim 1. FC Köln, wird bei Hannover 96 gehandelt.

Steidten selbst gedenkt allerdings nicht, den FC schon wieder zu verlassen. Nach Informationen unserer Redaktion fühlt er sich in Köln sehr wohl. In der Geschäftsstelle hat er sich eingearbeitet, an den Transfers aus England war er maßgeblich beteiligt: Mikey Moore, Reigan Heskey und Jahmai Simpson-Pusey kamen mit seiner Hilfe zum FC. In die Premier League pflegt Steidten beste Kontakte. Von Sommer 2023 bis Februar 2025 arbeitete er als Technischer Direktor bei West Ham United.

Auch familiär ist er inzwischen am Geißbockheim verankert: Sein Bruder Moritz wechselte erst im Sommer in die Scoutingabteilung des Klubs. Mit dem 1. FC Köln und Geschäftsführer Thomas Kessler haben die beiden gemeinsam noch viel vor.

Ein Wechsel nach Hannover soll für Tim Steidten jedenfalls kein Thema sein. Leicht würde die Aufgabe dort ohnehin nicht. Als Aufstiegskandidat waren die 96er in die Saison gegangen, nach elf Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner mit zwölf Punkten aber nur auf Rang elf. Auf Schlusslicht Holstein Kiel beträgt der Vorsprung lediglich drei Zähler.

Zuletzt hat es unter Kind eine gewaltige Fluktuation gegeben. Im Dezember 2025 verließ Sport-Geschäftsführer Marcus Mann den Klub in Richtung RB Salzburg, im Januar 2026 schloss sich Kaderplaner Max Lüftl dem FC Schalke 04 an. Jörg Schmadtke hielt es im Januar als Sport-Geschäftsführer nur drei Monate aus, sein Nachfolger Boldt kam auf fünf Monate. Nun musste auch Sportdirektor Becker gehen. (red)