Nach Verabredungen über eine Online-Dating-Plattform sollen drei Männer in ihren Kölner Wohnungen ausgeraubt worden sein. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Betroffenen im Alter von 36, 51 und 57 Jahren über dasselbe Portal mit anderen Männern verabredet. Im Nachgang stellten sie Überweisungen fest, die sie nach eigenen Angaben nicht selbst getätigt hatten.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in den Fällen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Zudem wird untersucht, ob bei den Treffen sogenannte K.-o.-Tropfen eingesetzt wurden.

Erinnerungslücken und unautorisierte Abbuchungen nach Treffen

Der erste bekannte Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag (12. November). Ein 51-Jähriger gab an, dass ihm während des Treffens schwindelig geworden sei und ihm die Erinnerung an den weiteren Verlauf fehle. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass Bargeld entwendet worden war und Überweisungen von seinem Konto abgegangen waren.

Am Samstag (14. November) erstattete ein 36-Jähriger eine Online-Anzeige, in der er von einer mehrstündigen Erinnerungslücke berichtete. Er bemerkte nach eigenen Angaben neben Überweisungen auch Kartenzahlungen und Bargeldabhebungen. Zudem fehlten Bargeld sowie mehrere Gegenstände aus seiner Wohnung.

Ein dritter Fall wurde am frühen Sonntagmorgen (15. November) gemeldet. Ein 57-Jähriger schilderte bei der Anzeigenerstattung, sich während der Verabredung zunehmend unwohl gefühlt zu haben. Im Anschluss bemerkte er eine Überweisung sowie Bargeldabhebungen in Höhe von mehreren tausend Euro.

Täterbeschreibung: Polizei sucht Mann mit Kreuz-Tattoo

Sowohl der 51-Jährige als auch der 57-Jährige gaben eine übereinstimmende Beschreibung eines Tatverdächtigen ab. Demnach handelt es sich um einen etwa 1,75 Meter großen Mann mit schwarzen Haaren, der ein Kreuz-Tattoo auf der Brust trägt.

Die Polizei bittet Zeugen und Zeuginnen sowie mögliche weitere Betroffene, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)