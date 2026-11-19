Weniger Gewalt, weniger Diebstähle, weniger Sexualdelikte: Die Polizei Köln zieht zur Sessionseröffnung 2026 eine positive Einsatzbilanz. Nach vorläufigen Zahlen vom 17. November sinkt die Kriminalität an den Karnevals-Hotspots im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Auch stadtweit registrierte die Behörde weniger Anzeigen als im Vorjahr.

Nach Angaben der Polizei Köln bearbeiten die Ermittler mit Stand 17. November bislang 205 Strafanzeigen im Zusammenhang mit der Sessionseröffnung aus den Hotspot-Bereichen. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt noch 267 Anzeigen, 2024 lagen die Behörden bei 241 Fällen. Der Vergleich bezieht sich jeweils auf den Zeitraum vom 11.11., 6 Uhr, bis zum 12.11., 6 Uhr.

Zehn Sexualdelikte, eine Vergewaltigung am 11.11.

Wie schon in den Jahren zuvor feierten die meisten Jecken auf den Plätzen der Innenstadt, auf der Zülpicher Straße, in der Altstadt, auf den Ringen sowie in der Südstadt – auch wenn das schlechte Wetter dafür sorgte, dass sich der Andrang etwa auf der Zülpicher Straße auffällig in Grenzen hielt.

Der Polizei liegen derzeit zehn angezeigte Sexualdelikte vor, im Vorjahr waren es zwölf. Acht Fälle betreffen sexuelle Belästigung (Vorjahr: neun). In einem Fall – im Vorjahr waren es zwei – ermittelt die Kriminalpolizei wegen Vergewaltigung. Die Ermittlungen dazu dauern an, so die Behörde.

Raubdelikte im Kontext der Sessionseröffnung gab es keine, im vergangenen Jahr waren es noch zwei. Auch die Zahl der Körperverletzungsdelikte sank gegenüber dem Vorjahr: Die Polizei bearbeitet derzeit 79 Anzeigen, nach 101 im Vorjahr. In der Südstadt und im Umfeld blieb die Zahl mit drei Anzeigen gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Zahl der Taschendiebstähle fiel gegenüber dem Vorjahr auf 29 Fälle (Vorjahr: 44) und bewegt sich damit auf einem niedrigen Niveau. Wegen Sachbeschädigung leitete die Polizei bislang vier Ermittlungsverfahren ein, nach sechs im Vorjahr.

Betrachtet man die gesamte Kriminalitätslage im Stadtgebiet – mit und ohne Karnevalsbezug – registrierte die Polizei 479 Straftaten, nach 587 im Vorjahr. Fast bei allen Deliktarten gingen die Zahlen zurück, teils sogar deutlich, etwa bei Taschendiebstählen 45 (vorher 81), Körperverletzungen 115 (vorher 162) oder Sexualdelikten 15 (vorher 26). Dagegen stieg die Zahl der Raubdelikte leicht von fünf auf acht Fälle und die der Sachbeschädigungen von 29 auf 35 Fälle an.