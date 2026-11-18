Das Unwetter, das am Dienstagabend über Köln zog, hat viele Schäden hinterlassen. Insbesondere in den Parks und Grünflächen waren am Mittwochmorgen dicke Äste und teilweise sogar umgestürzte Bäume zu sehen. Der starke Wind erfasste aber auch Dächer und verwüstete Spielplätze. Hinzu kam der Dauerregen, der einige Straßenzüge überflutete. Verletzte wurden nicht gemeldet.

Die Stadt hat noch eine Weile mit den Aufräumarbeiten zu tun, wie eine Sprecherin mitteilte. Und auch am Mittwoch warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zum Abend vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 km/h.

Ehrenfeld: An der Vogelsanger Straße Ecke Heliosstraße liegen Teile eines Daches auf der Straße. Foto: Martin Keil Copyright: Martina Goyert

Die Feuerwehr zog bereits am Morgen eine Bilanz des Abends und der Nacht. Die Kölner Einsatzkräfte waren so stark ausgelastet, dass die Freiwilligen Feuerwehren zur Unterstützung hinzugezogen werden mussten. Insgesamt gab es bis zum Mittwochmorgen 64 wetterbedingte Einsätze gegeben.

Sturm in Köln: Bäume umgestürzt, Dächer beschädigt

In 46 Fällen musste die Feuerwehr wegen Sturmschäden ausrücken, darunter lose Dachziegel und beschädigte Hauseinfassungen. In Ehrenfeld wurde ein Teil eines Daches zerstört. Ebenfalls in Ehrenfeld wehte der Wind ein Holzhaus auf einem Spielplatz um.

Verwüsteter Spielplatz einer Kita. Copyright: Martina Goyert

Weitere elf Einsätze betrafen Bäume, die umzustürzen drohten und mit technischem Gerät gefällt oder zerkleinert werden mussten. Auf der Moitzfeldstraße in Dellbrück stürzte gegen 21 Uhr ein Baum auf ein geparktes Auto, in Holweide fiel ein großer Ast auf einen Gehweg. Zudem half die Feuerwehr bei sieben gemeldeten Wasserschäden mit Pumpen.

Die Abfahrt der Autobahn 4 in Richtung Bayenthal stand komplett unter Wasser, wie die Freiwillige Feuerwehr Ensen-Westhoven berichtet. Mit Schaufeln wurden tiefe Rinnen in den Grünstreifen gegraben und vom Schlamm verstopfte Abläufe freigelegt.

Gegen drei Uhr nachts wurde es dann zunächst ruhiger. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 253 Einsatzkräften und 55 Fahrzeugen im Einsatz.

Flora ist am Mittwoch gesperrt

Im Laufe des Vormittags erreichten das Grünflächenamt dann zahlreiche weitere Meldungen über Baumschäden. Im Bereich rund um das Fort X in der Neustadt Nord und auch im Lohsepark waren sogar entwurzelte Bäume zu sehen.

Zu den Schäden teilt die Stadt mit, diese seien offenbar „örtlich konzentriert“ gewesen. In manchen Bereichen der Stadt habe es massive Windeinwirkungen gegeben. Vor allem handele es sich um Astbrüche und „Teilkronenausbrüche“. Nur in wenigen Fällen seien gesunde Bäume umgestürzt. Selbst mit Baumpflegemaßnahmen, wie sie etwa erst wenige Monate zuvor am Fort X durchgeführt wurden, seien Sturmschäden nicht komplett zu verhindern.

Baumschäden in der Kölner Neustadt Nord Copyright: Izabela Koza

Wie lange die Aufräumarbeiten dauern werden, war am Mittwoch noch nicht abzusehen. Aufgrund der erheblichen Sturmschäden am Baumbestand blieb der Botanische Garten geschlossen. Auch das Subtropenhaus und das Folienhaus der Flora wurden in Mitleidenschaft gezogen. „Sobald die Schäden beseitigt sind, wird der Garten wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht“, heißt es von der Stadt.

AWB hat viel zu tun

Nach Wind und Dauerregen sind auch die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) verstärkt im Einsatz. Zusätzlich zum Herbstlaub, welches durch den Wind verstärkt von den Bäumen fällt, müssen Äste und andere Verschmutzungen beseitigt werden. Ein AWB-Sprecher erklärte, man wolle die zusätzlichen Reinigungsmaßnahmen innerhalb der kommenden Woche weitgehend abarbeiten. Ohnehin sei die AWB aber im Herbst besonders gefordert.

Es würden zusätzliche Kräfte eingesetzt und neben Doppelschichten würden auch am Wochenende weitere Reinigungseinsätze durchgeführt. Generell gelte: Innerhalb einer Woche sollten einmal alle Bereiche des Stadtgebiets erreicht werden. Es sei aber möglich, dass nicht alle unwetterbedingten Verschmutzungen unmittelbar beseitigt werden können.