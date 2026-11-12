Die Boliden von Michael Schumacher in der Motorworld, die monatlichen Flohmärkte auf dem Ikea-Gelände und natürlich das Wertstoff-Center der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) auf der anderen Seite der Butzweilerstraße: Das Gelände des historischen Flughafens Butzweilerhof und seine nähere Umgebung ziehen aus ganz unterschiedlichen Gründen massenweise Besucher und Kunden an. Für die Bewohner der Delfossestraße unweit des ehemaligen Flughafen-Empfangsgebäudes kann das vor allem an den Wochenenden zum Albtraum werden.

Dann, so heißt es in einer Bürgereingabe einiger Bewohner der Straße, sei „das Chaos grauenhaft. Es wird überall geparkt, wo es nicht erlaubt ist.“ Dabei handele es sich bei der Delfossestraße um eine Spielstraße und Sackgasse, Parkplätze werden dann für die Bewohner rar. Doch schon die Fahrt zur eigenen Wohnung erfordere zuweilen starke Nerven. Denn die Autoschlangen stauten sich bis zum Bahnübergang auf der Hugo-Eckener-Straße im Süden, und im Norden bis zum Selgros-Großmarkt an der Von-Hünefeld-Straße.

Samstags ist viel los am Wertstoff-Center in Ossendorf

„Unerträglich“ sei aber auch der Verkehr zum AWB-Center an den Samstagen, manchmal stehe man „stundenlang“ in der Schlange, um in die Delfossestraße zu gelangen. Zudem nutzten AWB-Fahrer den Grünstreifen an der Einmündung der Delfossestraße in die Butzweilerstraße als Wartefläche, was die Zufahrt in die Wohnstraße „stark erschwert“.

„Diese Situation ist unerträglich. Wie stellen Sie sich das in Zukunft vor?“, fragen die Bewohner der Delfossetraße in ihrer Eingabe. Was den Verkehr am Wertstoff-Center angeht, haben sie einen konkreten Verbesserungsvorschlag: Die Verwaltung solle ab dem Bahnübergang Hugo-Eckener-Straße auf der Butzweilerstraße eine eigene Spur für den Verkehr zur AWB einrichten.

Doch das Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung rät davon ab, weil dafür ein erheblicher Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet östlich der Butzweilerstraße – stadtauswärts auf der rechten Seite – notwendig wäre. Auf einer Länge von 350 Metern müssten zahlreiche Bäume nahe der jetzigen Fahrbahn gefällt werden. Die von den Bewohnern geschilderten Probleme allerdings seien bekannt, heißt es im Schreiben der Verwaltung.

So beschränke sich das Parkplatzproblem an Veranstaltungstagen „nicht nur auf die Delfossestraße, sondern betrifft die gesamte Umgebung rund um die Motorworld beziehungsweise das AWB Wertstoff-Center. Private Müllanlieferungen an Brückentagen und teilweise an „normalen“ Samstagen sorgten immer wieder „für lange Staus in alle Richtungen.“ Richtig sei auch, dass Veranstaltungen in der Motorworld oder die Flohmärkte diese Probleme an Wochenenden zusätzlich verstärken.

Auf der Suche nach kurz- und langfristigen Lösungen habe die Stadt daher Gespräche mit der AWB, IKEA, Motorworld und den Organisatoren der Flohmärkte aufgenommen. Um die Situation zu entspannen, bemühten sich die AWB nun „um eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit“, während die Motorworld und IKEA bei der Bereitstellung von Parkplätzen kooperierten. Die Ehrenfelder Bezirksvertreter begrüßten diesen Ansatz grundsätzlich und wollen über die Entwicklung auf dem Laufenden gehalten werden. Marlis Pöttgen von der Volt/FDP-Fraktion, regte an, zu prüfen, ob freie Geländebereiche der AWB als zusätzliche Stellplätze genutzt werden könnten.