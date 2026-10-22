Wer die kostenlose Grünschnittabfuhr der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln (AWB) in diesem Herbst nutzen möchte, muss sich bis spätestens Freitag, 23. Oktober, anmelden. Die AWB holt Grünabfälle zweimal im Jahr auf Anmeldung kostenlos direkt vor der Haustür ab, und zwar bis zu drei Kubikmeter pro Termin. Die Abfuhr soll verhindern, dass Grünabfälle in Gärten liegen bleiben oder Straßen und Grünflächen verschmutzen. Die gesammelten Abfälle werden anschließend fachgerecht verwertet.

Die Anmeldung erfolgt über das Formular auf der Website der AWB. Dort gibt man seine Adresse ein und vereinbart den Abholtermin für den eigenen Stadtbezirk.

Abgeholt wird der Grünschnitt in Rodenkirchen am 9. November, in Ehrenfeld am 10. November, in Lindenthal am 11. November, in Nippes am 12. November, in Chorweiler am 13. November, in Porz am 16. November, in Kalk am 17. November, in Mülheim am 18. November und im Bezirk Innenstadt am 19. November. Bei besonders großer Nachfrage bietet die AWB in Einzelfällen zusätzliche Termine an.

So funktioniert die Abfuhr

Die Grünabfälle sollten erst am Abholtag bis spätestens 7 Uhr morgens in Fahrbahnnähe auf dem Gehweg bereitgestellt werden. Dabei gelten folgende Vorgaben: Laub, Rasenschnitt und kleinere Grünschnittreste in Papiersäcken oder Pappkartons sammeln, Äste und Zweige auf maximal 1,5 Meter Länge kürzen und bündeln. Stammstücke auf höchstens 50 Zentimeter Länge und 15 Zentimeter Durchmesser zerkleinern. Großes Wurzelwerk kann nicht mitgenommen werden. Kleingartenanlagen ohne satzungsgemäßen Restmüllanschluss können an den kostenlosen Aktionen nicht teilnehmen.

Wer Grünabfälle nicht bis zur nächsten Sammelaktion lagern möchte, kann sie ganzjährig kostenlos bei den Wertstoff-Centern der AWB abgeben, auch Laub. Dort gilt eine Begrenzung auf einen Kubikmeter pro Anlieferung.

Die AWB bietet zusätzlich eine kostenpflichtige Grünschnitt-Abholung an jedem ersten Montag im Monat an (fällt dieser auf einen Feiertag, am zweiten Montag). Sie kostet 18,50 Euro Anfahrt inklusive einem Kubikmeter und 7,50 Euro für jeden weiteren angefangenen Kubikmeter. Die Bestellung erfolgt über das Bestellformular der AWB spätestens zwei Wochen vor der gewünschten Abholung.

Fragen beantwortet die AWB per E-Mail unter sperrmuell@awbkoeln.de oder telefonisch unter 0221 922 22 24.