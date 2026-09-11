Die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) führen seit vergangener Woche eine Intensivreinigung des Offenbachplatzes durch. Die Fläche soll bis zur Wiedereröffnung von Oper und Schauspiel von hartnäckigen Verschmutzungen befreit werden, heißt es in einer Mitteilung der AWB.

AWB reinigt Offenbachplatz mit speziellen Fahrzeugen

Dabei kommen laut AWB spezielle Reinigungsfahrzeuge zum Einsatz, die unter anderem mit einer Hochdrucktechnik arbeiten. Die Fläche werde zunächst grundgereinigt, bevor vor allem Kaugummireste mithilfe von Hochdruck und heißem Wasser entfernt werden. Aber auch Vogelkot, Getränkereste und der Schmutz, der durch die jahrelange Baustelle entstanden ist, werden so beseitigt.

Mit den Spezialgeräten kann laut AWB eine Fläche von etwa 60 Quadratmetern pro Stunde gereinigt werden. Für die Arbeiten ist ein Team aus bis zu fünf Mitarbeitenden im Einsatz.

AWB führt Intensivreinigungen an mehreren Standorten durch

Solche Intensivreinigungen werden laut AWB auch an anderen Stellen in der Stadt durchgeführt. Zu den Standorten, die bereits gereinigt wurden oder aktuell bearbeitet werden, gehören demnach unter anderem der Lenauplatz in Ehrenfeld, der Ottoplatz in Deutz, die Kalker Hauptstraße, das Friedrich-Ebert-Ufer in Porz und die Hohe Straße.

Im ersten Halbjahr 2026 sind laut AWB bereits 250.000 Quadratmeter öffentlicher Fläche in Köln intensiv gereinigt worden. Die Einsätze können dabei mehrere Wochen andauern und finden teils auch nachts statt. (red)