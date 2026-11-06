Die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) suchen derzeit eine neue Doppelspitze. In der Ausschreibung für den neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung wird der oder die neue als „Gesicht der AWB nach außen“ beschrieben. Zusätzlich sucht die 100-prozentige Tochter der Stadt eine neue kaufmännische Geschäftsführung.

Uwe Unterseher-Herold Copyright: AWB

Wie Mitte Juli berichtet, hatten sich die AWB und die bisherigen Geschäftsführer, Thomas Thalau und Uwe Unterseher-Herold, auf die vorzeitige Beendigung ihrer Tätigkeit zu Ende September verständigt. In der offiziellen Mitteilung war die Rede von „unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der strategischen Fortentwicklung des Unternehmens“. Beide waren nicht einmal vier beziehungsweise drei Jahre in ihren Positionen.

Seit 1. Oktober führt der externe Interimsmanager Markus Bokelmann die AWB, bis das neue Duo übernimmt. (mhe)