Zahlreiche städtische Abfalleimer säumten die Route entlang der Euskirchener Straße in den Beethovenpark – und zurück. Sie wurden gerne in Anspruch genommen. Regelmäßig entledigten sich Parkbesucher gebrauchter Taschentücher, Hundekotbeutel oder einer Zigarettenkippe. Auch die Schüler der Theodor-Heuss-Realschule wurden dort auf dem Weg nach Hause oder zur Bahn gerne ihren Müll los.

Die AWB hat nun allerdings einige Abfalleimer entlang des Fußweges abgebaut, konkret beispielsweise vor dem Café „Pau’s Boutique“ an der Ecke Sülzgürtel/Euskirchener Straße, auf der anderen Seite des Fußgängerüberwegs über den Sülzgürtel und ein Stück in südliche Richtung, an der Fußgängerampel zur KVB-Haltestelle Euskirchener Straße.

Abbau ausgerechnet an stark frequentierter Route

Angesichts des Müllproblems in der Stadt wundern sich Anwohner darüber: „Es scheint fast, als hätte man besonders an den stark frequentierten Fußgängerrouten die Abfalleimer rückgebaut“, sagt ein Anwohner, der namentlich nicht genannt werden möchte. Seltsamerweise seien auf der nördlichen Seite der Kreuzung Euskirchener Straße/Sülzgürtel noch Mülleimer vorhanden. „Das ist etwas überraschend“, findet der Mann, „da die größere Anzahl an Menschen auf der Seite von ‚Pau’s Boutique‘ auf der Euskirchener Straße Richtung Beethovenpark gehen.“

Er wolle nicht ausschließen, dass es einen triftigen Grund für den Abbau gebe. Aber angesichts der Schule, der Gastronomie und des Aufkommens an Fußverkehr vor Ort, sei er skeptisch, ob es sich um ein besonders sinnvolles Vorgehen handele.

AWB verweist auf Zweckentfremdung der Mülleimer

Die Pressesprecherin der AWB, Cordula Beckmann, nennt die Gründe: „Öffentliche Papierkörbe dienen der Entsorgung kleiner Abfallmengen im öffentlichen Raum“, schreibt sie. „Diese Standorte wurden regelmäßig zweckentfremdet und mit Hausmüll befüllt.“ Einige standen in der Nähe von Gastronomiebetrieben, die selbst für die Entsorgung ihrer Abfälle zuständig sind. Im Umfeld gebe es auch nach dem Rückbau genug Entsorgungsmöglichkeiten.

„Unsere Erfahrungen zeigen, dass eine höhere Anzahl von Papierkörben nicht automatisch zu mehr Sauberkeit führt“, betont Beckmann. Die Bereiche würden nun verstärkt kontrolliert. Bei einer negativen Entwicklung würden wieder Abfalleimer aufgebaut.

Hundekotbeutel landen jetzt in Mülleimer der Gastronomie

Jonathan Gehlhar, Betreiber des Cafés „Pau’s Boutique“, hat den vorgeschriebenen eigenen Abfalleimer vor der Lokaltür – und bereits Auswirkungen festgestellt: „Unser Eimer ist jetzt deutlich voller mit fremdem Müll, vor allem mit Hundekotbeuteln“, sagt er. „Die Abfalleimer fehlen auf der Route.“ Er habe nicht den Eindruck gehabt, dass Menschen sie mit Hausmüll verstopften. „Als Hundebesitzer kenne ich sie als zu voll, vor allem mit Hundekotbeuteln. Ich hatte eher den Eindruck, dass die AWB sie zu selten leeren.“