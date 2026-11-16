Kölnerinnen und Kölner sollen 2027 erneut mehr für die Müllentsorgung und die Straßenreinigung zahlen. Die Stadt hat die neuen Abfall- und Straßenreinigungsgebühren für 2027 vorgelegt. Um etwa fünf Prozent steigen die Abfallgebühren im Schnitt. Der Rat der Stadt soll am 10. Dezember 2026 über die neuen Sätze entscheiden, vergangene Gebührenerhöhungen hatte er mitgetragen. Für eine Beispielfamilie macht das etwa 33 Euro mehr im Jahr aus. Sie zahlt dann rund 535 Euro im Jahr für ihre Restmülltonne.

535,48 Euro für vierköpfige Familie

Ein Beispiel der Stadt: Eine vierköpfige Familie im Einfamilienhaus zahlt bei einer 80-Liter-Restmülltonne im Teilservice 2027 insgesamt 535,48 Euro, im Vorjahr waren es 502,62 Euro. Das ist ein Plus von 32,86 Euro. Teilservice bedeutet, dass sie die Tonne am Abholtag selbst an die Straße stellt. Die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) bieten auch Vollservice an, dann holen die Mitarbeiter die Tonne vom Standplatz ab und bringen sie nach der Leerung zurück. Der Vollservice ist deshalb teurer: Hier steigt die Rechnung von 585,34 Euro auf 620,80 Euro, also um 35,46 Euro.

Wer im Mehrfamilienhaus eine 1.100-Liter-Restmülltonne mit Vollservice nutzt, zahlt 2027 rund 4.864,97 Euro statt 4.610,28 Euro, also 254,69 Euro mehr. Das bedeutet auch höhere Nebenkosten für Mieter, die in der Regel einen entsprechenden Anteil zahlen.

Auch die Straßenreinigungsgebühren steigen voraussichtlich 2027 im Schnitt um 3,43 Prozent. Die Beispielfamilie mit Einfamilienhaus zahlt dann 187,50 Euro für ein 15 Meter breites Grundstück, wenn es im Jahr 2026 181,20 Euro gewesen wären. Das entspräche einer Mehrbelastung von 6,30 Euro. Damit sorgt die AWB für saubere Fahrbahnen, Geh- und Radwege und beseitigt zum Beispiel Laub. Die Stadt hatte bereits angekündigt, zudem die Abwassergebühren anheben zu wollen.

Verbrennung des Mülls wird teurer

Hauptgrund für den geplanten Anstieg ist laut Stadt die Kostensteigerung bei der Restmüllentsorgung und im Fall der Straßenreinigung die vertraglich vereinbarte Preisgleitung der AWB, vor allem bei den Logistikkosten. Die Verbrennung des Mülls wird teurer, unter anderem wegen höherer Instandhaltungskosten der Anlagen. Auch die CO₂-Abgabe für die Restmüllverbrennung ist im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen.

Die Stadt teilte zudem mit, dass die AWB mehr Leistungen für die Stadt übernehme, die ihr mit dem „Masterplan Sauberkeit” und dem „Zero-Waste-Konzept” übertragen wurden. Darunter: die stadtweite Ausweitung der Qualitätsverbesserung in den Bezirken sowie die Erarbeitung und Umsetzung eines Papierkorbkonzepts für die Innenstadt einschließlich einer Ausweitung der Papierkorbpflege und Intensivreinigungen der Straßen. Zusätzlich erhöhten sich die Gebühren, da bislang nicht gedeckte Kosten aus Vorjahren ausgeglichen werden müssen.

Altkleidersammlung kostet Stadt Millionen-Verluste

Die defizitäre Altkleidersammlung thematisierten Stadt und AWB im Zusammenhang mit der Gebührenerhöhungen nicht. Mit dem ursprünglichen Ziel, die Abfallgebühren zu senken, hatte die Stadt die Altkleidersammlung ab 2014 über die AWB selbst übernommen – verfehlte es aber. Nach einem Gewinn von 663.400 Euro in den ersten Jahren fallen seit 2019 Verluste an, die sich inzwischen auf 4,07 Millionen Euro summieren (wir berichteten). Unterm Strich steht über die vergangenen elf Jahre ein Minus von rund 3,4 Millionen Euro. Ursache ist laut Experte Kai Nebel von der Hochschule Reutlingen vor allem der veränderte Altkleidermarkt: Immer weniger Ware sei gut verwertbar, während die Entsorgungskosten gestiegen seien.

Hinzu kommt, dass seit 2025 Städte gesetzlich verpflichtet sind, Textilabfälle getrennt zu sammeln. Ab Juni 2027 soll zudem eine erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien gelten, an deren Kosten sich die Hersteller beteiligen müssen. Ob dies die Lage der Stadt verbessert, ist offen.

Die Kölner FDP hatte vor der städtischen Lösung gewarnt und kritisierte, dass die Kölner Gebührenzahler für die Millionenverluste aufkommen müssen. Am Montag reichte die vierköpfige FDP/KSG-Fraktion einen Antrag ein, die Altkleidersammlung nun doch wieder extern auszuschreiben, für einen „fairen Wettbewerb um die wirtschaftlichste Lösung“.

Sie begründete: „Die seit 2025 geltende gesetzliche Pflicht zur getrennten Sammlung von Textilabfällen erfordert in Köln eine vollständige Abkehr von starren kommunalen Monopolstrukturen.“ Würde die Fraktion (vier von 90 Sitzen im Rat) dafür eine Mehrheit finden, könnte künftig statt der AWB ein privates oder ein karitatives Unternehmen die Kölner Textilien einsammeln.