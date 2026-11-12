Dichter Rauch steht über den Dächern, aber der Anrufer kann keine genaue Angabe machen, wo es brennt. Szenen wie diese sind es, auf die ein neues Pilotprojekt der Feuerwehr Köln zielt: Noch bevor die ersten Einsatzfahrzeuge an der Unfall- oder Brandstelle ankommen, soll künftig eine automatisierte Drohne bereits in der Luft sein und Livebilder liefern.

Die etwa 40 mal 40 Zentimeter große, rot-gelbe Drohne startet nach einer Alarmierung automatisch von einer Station auf dem Dach eines Gebäudes der Feuerwehr Köln und fliegt direkt zur Einsatzstelle. Ausgerüstet mit Zoom- und Wärmebildkamera, überträgt sie ein Livebild, das Leitstelle und Einsatzleitung bereits während der Anfahrt sehen. Denn wer den Notruf 112 wählt, kann die Lage meist nur mit Worten beschreiben – wie groß ein Feuer ist oder wo genau es brennt, lässt sich am Telefon oft nicht sicher einschätzen.

Auf die ersten Minuten eines Einsatzes begrenzt

Zum Einsatz kommen soll die Drohne vor allem bei unklaren Lagen – etwa bei Rauch mit unklarer Ursache, schwer auffindbaren Unfallstellen, Flächenbränden oder großflächigen Unwetterlagen. Bei einem Brand zeigen die Bilder laut der Stadt innerhalb weniger Minuten, wo Rauch aufsteigt und wie sich das Feuer ausbreitet, bei einem Verkehrsunfall, wie groß die Unfallstelle ist und wo Gefahren bestehen. So könnten Einsatzkräfte früher Verstärkung nachfordern und ihre Maßnahmen gezielter planen.

Der Einsatz der automatisierten Drohne ist bewusst auf die ersten Minuten eines Einsatzes begrenzt. Sobald die Einsatzleitung vor Ort ist oder das Luftbild nicht mehr benötigt wird, kehrt sie zu ihrer Station zurück. Werden danach weiterhin Luftbilder gebraucht, übernimmt wie bisher die Drohneneinheit der Feuerwehr Köln. Verfügbar ist das System täglich zwischen 7 und 18 Uhr, sofern Wetter und Technik es zulassen.

Fallschirm für Notlandung ist vorhanden

Verantwortlich für den Flugbetrieb ist das Unternehmen Skyflow Network. Ausgebildete Pilotinnen und Piloten überwachen jeden Flug und können jederzeit eingreifen. Der Einsatz ist mit Polizei, Flugsicherung und den Rettungshubschraubern abgestimmt, die bei jedem Start automatisch informiert werden. Die Feuerwehr betont in einer Mitteilung, dass alle nationalen und europäischen Vorschriften für den Drohnenbetrieb eingehalten würden; gesperrte Lufträume und sensible Bereiche werden umflogen. Das eingesetzte Fluggerät sei mit rund 1800 Gramm vergleichsweise leicht. Für den unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls soll ein Fallschirmsystem eine kontrollierte Notlandung ermöglichen, reißt die Funkverbindung ab, soll sie automatisch zur Station zurückfliegen.

Keine dauerhafte Überwachung

Ein Punkt, der bei neuer Überwachungstechnik im öffentlichen Raum regelmäßig Fragen aufwirft, ist der Datenschutz. Die Feuerwehr Köln stellt dazu klar: Die Drohne fliegt ausschließlich aus konkretem Anlass zu einer bestimmten Einsatzstelle, eine flächendeckende oder dauerhafte Überwachung finde nicht statt. Bilder würden über den Einsatz hinaus nur gespeichert, wenn sie für Dokumentation, Auswertung oder als Beweismittel nötig seien.

Aktuell läuft ein Testbetrieb, voraussichtlich bis Ende Januar 2027. In dieser Zeit wird jeder Drohneneinsatz dokumentiert. Am Ende soll die Auswertung zeigen, ob wichtige Informationen dadurch schneller verfügbar sind, ob das Luftbild hilft, Lagen besser zu beurteilen und Kräfte gezielter einzusetzen, und ob das Verfahren im Einsatzalltag zuverlässig funktioniert. Auf dieser Grundlage will die Feuerwehr dann entscheiden, ob das System dauerhaft eingesetzt wird.