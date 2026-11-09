Am Freitag (6. November) ist die Kölner Feuerwehr zu einem besonderen Einsatz ausgerückt: In einem Mehrfamilienhaus in Porz-Eil hatte sich eine Katze verirrt und steckte kopfüber im Abluftschacht eines Badezimmers fest.

Wie die Feuerwehr auf Instagram mitteilte, war der Vierbeiner dort vermutlich schon seit zwei Tagen gefangen. Die Katze wurde lediglich bemerkt, weil der Lüfter aussetzte. Dann war nämlich ein leises, aber bestimmtes Miauen zu hören.

Katze ist im Haus unbekannt

Die Hausbewohner alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Diese rückte anschließend mit der Besatzung des Gerätewagen-Tiertransports an und versuchte, den Lüfter auszubauen. Da die Katze jedoch zu tief feststeckte, mussten weitere Kräfte der Feuerwehr anrücken.

Bei der Rettungsaktion wurde der Lüfter erst komplett stromlos geschaltet und danach abgebaut, berichtete die Feuerwehr. Dazu wurde noch das Kunststoffrohr des Schachts entfernt. Anschließend konnte die Katze vorsichtig herausgeholt und befreit werden.

Das Tier ist demnach unverletzt und war lediglich etwas hungrig und erschöpft. Nach ihrer Rettung wurde die Katze in eine Tierklinik gebracht, um sicherzugehen, dass sie sich bei ihrem Abenteuer keinerlei Verletzungen zugezogen hat. Nach Angaben der Feuerwehr konnte die Katze zunächst keinem Besitzer zugeordnet werden. Den Bewohnern des Hauses war das Tier nicht bekannt. (li)