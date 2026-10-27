Ein Garagenbrand in Wahn hat am Montagabend (26. Oktober) einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. In der Poststraße stand eine Garage in voller Ausdehnung in Flammen, auch ein angrenzender Holzanbau brannte. Das Feuer drohte auf benachbarte Wohnhäuser überzugreifen. Die Kölner Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an.

Der Alarm ging um 21.56 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Feuer bereits ausgebreitet. Die Garage und der Holzanbau lagen zwischen zwei Wohnhäusern. Die Flammen schlugen nach Angaben eines Fotografen an den Fassaden hoch in Richtung der Dachstühle.

Feuerwehr schützt benachbarte Wohnhäuser

Um ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Gebäude zu verhindern, richteten die Einsatzkräfte eine sogenannte Riegelstellung ein. Die enorme Hitze beschädigte die Fassaden der Wohnhäuser dennoch.

Die Bewohner der angrenzenden Häuser wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Nach Angaben des Feuerwehr-Lagedienstes gab es keine Verletzten. Die Gebäude blieben bewohnbar.

Anwohner berichten von Explosion vor dem Feuer

Brisant sind Berichte über die Minuten vor dem Brand: Anwohner sollen kurz zuvor einen lauten Knall beziehungsweise eine heftige Explosion gehört haben. Eine Druckwelle sei spürbar gewesen. Ob es tatsächlich eine Explosion gab und was sie ausgelöst haben könnte, ist bislang unklar.

Nach Angaben der Polizei sollen zudem zwei Personen zu Beginn des Brandes beobachtet worden sein, die anschließend wegliefen. Welche Rolle sie möglicherweise spielen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Löscharbeiten dauern bis in die Nacht

Immer wieder loderten Flammen auf, weshalb sich die Löscharbeiten über mehrere Stunden hinzogen. In der Garage waren zahlreiche Gegenstände gelagert. Auch ein vor der Garage abgestellter Wagen wurde durch die Hitze beschädigt.

Der Einsatz war nach Angaben des Feuerwehr-Lagedienstes um 1.34 Uhr beendet – mehr als dreieinhalb Stunden nach der Alarmierung. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch offen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (sbo)