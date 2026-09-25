Auf einem Schrottplatz an der Möhlstraße in Dellbrück ist am Freitagmorgen (25. September) ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurde die Feuerwehr um 9.23 Uhr alarmiert. Rund 40 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Über dem Gelände entwickelte sich starker Rauch. Deshalb wurde kurz vor 10 Uhr eine Gefahrenwarnung herausgegeben. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Feuerwehr jedoch nicht.

Feuerwehr warnt mit Meldung über Nina-App

Die Feuerwehr empfahl Anwohnenden vorsorglich, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung galt für Dellbrück und die Umgebung. Verbreitet wurde sie unter anderem über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App, kurz Nina, vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Gegen 10.30 Uhr gab die Feuerwehr Entwarnung: „Die gemeldete Gefahr im Bereich Dellbrück und angrenzenden Bereichen besteht nicht mehr.“ Es fänden noch Löscharbeiten statt, aber das Feuer sei unter Kontrolle. Schadstoffmessungen der Luft hätten ergeben, dass die Belastung gering sei. (sbo)

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