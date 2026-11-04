Am Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr Bergisch Gladbach zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Brüderstraße im Stadtteil Frankenforst alarmiert. Ein Feuer auf einem Balkon hatte auf die Dachkonstruktion des Gebäudes übergegriffen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Eine Katze wurde von den Einsatzkräften aus einer Wohnung gerettet.

Alarmierung am Vormittag

Um 10.09 Uhr wurde die Feuerwehr Bergisch Gladbach durch die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises alarmiert. Gemeldet wurde zunächst ein brennendes Holzgerüst auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Brüderstraße.

Deutliche Rauchentwicklung

Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung am Gebäude erkennbar. Bei der anschließenden Erkundung stellten die Feuerwehrkräfte einen Brand auf einem Balkon fest. Die Flammen hatten bereits die Dachhaut des Mehrfamilienhauses beschädigt und waren in den Dachstuhl eingedrungen.

Alarmstufe erhöht

Aufgrund der festgestellten Brandausbreitung erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe auf „Feuer Dachstuhl“. Zusätzlich wurde der ehrenamtliche Löschzug 7/Stadtmitte zur Unterstützung alarmiert.

Flammen schnell unter Kontrolle

Durch den unmittelbar eingeleiteten Löschangriff gelang es den Einsatzkräften, die Flammen schnell unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung des Brandes in der Dachkonstruktion zu verhindern.

Suche nach Glutnestern und Rettung der Katze

Um versteckte Glutnester aufzuspüren und abzulöschen, musste die Feuerwehr Teile der Dachhaut gewaltsam öffnen. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die darunterliegende Dachisolierung sorgfältig auf mögliche Brand- und Glutnester. Beim Einsatz wurde niemand verletzt. Aus einer vom Brand betroffenen Wohnung konnten die Feuerwehrkräfte zudem eine Katze in Sicherheit bringen.

Straße gesperrt, Einsatz beendet

Während der Lösch- und Nachlöscharbeiten musste die Brüderstraße in Frankenforst für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden. Gegen 11.50 Uhr waren die Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben. (hvo)