Bei einem Feuer im Kölner Stadtteil Kalk waren am Donnerstagabend (19. November) Menschenleben in Gefahr!

Wie die Feuerwehr Köln gegenüber unserer Redaktion bestätigte, brennt es in einem Wohnhaus auf der Kalker Hauptstraße in der Nähe des Stadtgarten Kalk.

Brand in Kalk: Feuerwehr musste acht Personen retten

Der erste Notruf ging bei der Feuerwehr um 20.35 Uhr ein, allerdings noch ganz normal als Feuer in einem Wohnhaus. Erst nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde der Einsatz auf „Feuer mit Menschenleben in Gefahr“ erhöht.

Der Grund: Im Gebäude befanden sich mehrere vom Rauch eingeschlossene Personen. Es wurden acht Personen aus dem Haus gerettet. Anschließend suchte die Feuerwehr nach weiteren Personen, konnte dann aber schnell Entwarnung geben.

Im Keller des Hauses war ein Feuer ausgebrochen, die Ursache hierfür ist noch unklar. Dies herauszufinden, ist nun Aufgabe der Polizei. Den Brand hat die Feuerwehr aktuell unter Kontrolle, komplett gelöscht war er gegen 21.30 Uhr noch nicht.