„Hier sollen die Eltern sogar zusehen. Das gehört bei uns zum Kinderschutzprogramm“, sagt Martin Becker, Geschäftsführer der Kölner Sharky Schwimmschule. Seit Oktober wird in Rondorf geschwommen. Aus dem ebenfalls neu eröffneten Café mit breiter Fensterfront ist der Blick auf das Schwimmbecken möglich.

In gerade einmal 89 Tagen Bauzeit ist auf dem Gelände der St. George’s School, auf 600 Quadratmetern, ein innovatives Schwimmbad entstanden. Das Jointventure zwischen der internationalen Schule und dem Schwimmschulanbieter soll nicht nur den Schülern der internationalen Schule, sondern auch der breiten Öffentlichkeit sowie Kitas und Vereinen zugutekommen. Ein Joint Venture ist eine Partnerschaft, bei der zwei oder mehr Unternehmen ein gemeinsames Vorhaben umsetzen und dafür Kapital, Risiken und Gewinne teilen. „Wir sind auf die nächsten Jahrzehnte miteinander eng verbandelt. Ich glaube, geografisch könnte es hier nicht besser sein“, sagt Schulleiter Stuart Horton.

Für die Schüler der St. George’s School ist das Schwimmen nun fester Bestandteil des Lehrplans, sodass die Jahrgänge zwei bis sechs einmal wöchentlich Unterricht erhalten, in Gruppen von bis zu 60 Kindern. Darüber hinaus kooperiert das Bad am Vormittag mit dem Kita-Träger Fröbel, wodurch wöchentlich knapp 480 Kita-Kinder an das Wasser gewöhnt werden. Über die Sharky Foundation schwimmen überdies jetzt schon Kinder aus Meschenich kostenlos in der neuen Anlage.

Neue Schwimmhalle im Kölner Süden hat 3,2 Millionen Euro gekostet

Sukzessive soll der Betrieb zu einem täglichen Nutzen von 6 bis 22 Uhr ausgebaut werden. Neben dem Schul- und Kitabetrieb sowie Kursen wie Aquafitness und Frühschwimmen, wird das Bad seine Türen auch für die Allgemeinheit öffnen. Kurse sind online oder im Café buchbar.

Das Besondere an dem Neubau ist seine Bauweise aus Holzmodulen: Cross Laminated Timber (CLT) ist der Fachbegriff für das Material, zu Deutsch Brettsperrholz. Dieses kann Feuchtigkeit aufnehmen, ohne zu faulen. Durch die vollständige Vorfertigung der Module, inklusive aller Leitungen, dauerte der reine Aufbau der Halle lediglich zehn Tage. Mit 3,2 Millionen Euro Baukosten liegt das Projekt, nach Aussage von Martin Becker, bei etwa der Hälfte dessen, was herkömmliche Schwimmbäder kosten.

In der Schwimmhalle befindet sich auch ein Café. Copyright: Sandra Milden

„Das Besondere ist, dass wir uns als Ziel gesetzt haben, die Kosten für die Schwimmhallen zu halbieren, im Bau wie im Betrieb“, sagt der Geschäftsführer. Um dies zu erreichen, setzt das Unternehmen auf ein multiplizierbares Konzept, das bundesweit bereits auf das Interesse von 147 Kommunen gestoßen ist. Die gesamte Technik des 32 Grad warmen Bades ist digitalisiert und vollautomatisiert, was den Personalaufwand im technischen Betrieb minimiert. „An den Schwimmlehrern wollen wir nicht sparen, nur an Menschen, die das Bad eigentlich nicht braucht.“

Von der ersten Idee bis zur Verwirklichung vergingen rund 13 Jahre, da sich die Baugenehmigung durch die Stadt lange verzögerte. „Das eigentliche Problem war, dass die Stadt Köln hier grundsätzlich erst keine Baugenehmigung geben wollte, über die Quartierserschließung aber auf ein Schwimmbad angewiesen gewesen ist“, meint Horton. Heute ist es die erste Schule in dieser Form in Deutschland, die ein solches Projekt inklusive Bad vorzeigen kann.

Für die Schwimmschule ist es das achte Bad, das dritte in dieser Bauart. „Aktuell schwimmen bei Sharky in der Woche knapp 16.000 Kinder im Rheinland“, sagt Becker. Laut dem Geschäftsführer ist Ertrinken noch immer die zweithäufigste Todesursache bei Kindern unter zehn Jahren. Seiner Einschätzung nach können rund 50 Prozent aller Kinder nach der Grundschule nicht sicher schwimmen.

Becker: „Wenn das Bad komplett ausgelastet ist, schwimmen hier rund zweieinhalbtausend Kinder pro Woche. Die Stadt mag den Bedarf zunächst nicht erkannt haben, die Klientel offensichtlich schon.“ Neben reinem Schwimmunterricht soll zukünftig auch jedweder Wassersport stattfinden. Abends und am Wochenende ist das 1,35 Meter tiefe und 32 Grad warme Becken für das öffentliche Schwimmen zugänglich. Das, Café ist derzeit, parallel zum Nachmittagsangebot, ab 15 Uhr geöffnet, am Wochenende von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

www.sharky-schwimmschule.de