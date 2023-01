Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. (Symbolbild)

Köln-Zollstock – Die Kölner Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie ein Unbekannter in der Nacht zu Freitag auf dem Gottesweg in Zollstock mehrmals in die Luft geschossen hat.



Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zu einer Schlägerei zwischen zwei Jugendlichen, die sich in unmittelbarer Nähe abgespielt haben soll.

Tatverdächtiger Schütze soll Deutsch und Türkisch sprechen

Die beiden 17 und 18 Jahre alten Jungen sollen sich kurz nach Mitternacht aus einer Gruppe heraus gestritten und geschlagen haben, woraufhin der Gesuchte sie auf Türkisch und Deutsch angeschrien haben soll, damit sie aufhören.



Nachdem die Jugendlichen aber nicht voneinander abgelassen hatten, soll der etwa 50 Jahre alte Unbekannte zwei Mal in die Luft geschossen haben. Die beiden Jungen gingen auseinander und versteckten sich hinter Autos. Der bislang unbekannte Schütze ging weg, in welche Richtung ist nicht bekannt.



Kölner Polizei findet Patronenhülsen

Zeugenaussagen zufolge soll korpulent und etwa 1,85 Meter groß sein und dunkle Kleidung getragen haben.

Vor Ort wurden zwei Patronenhülsen einer Schreckschusspistole gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0221 229-0 oder per E-Mail entgegen. (red)