Als Maja Mainka in Houston auf die Bühne gerufen wird, kann sie zunächst kaum glauben, dass tatsächlich sie gemeint ist. Erst als ihr Foto auf der großen Leinwand erscheint, begreift die 14-Jährige aus Köln-Weiß, was gerade passiert: Sie hat beim Finale des Youth America Grand Prix (YAGP) den zweiten Platz erreicht. „Als sie dann meinen Namen aufgerufen haben, konnte ich das gar nicht realisieren“, erzählt sie.

Zuvor war sie bereits gemeinsam mit den elf anderen besten Tänzerinnen ihrer Altersklasse auf die Bühne gerufen worden. Damit hatte sie nicht gerechnet – und eigentlich auch schon gar nichts mehr erwartet. Umso überwältigender war der Moment, als sie schließlich als Zweitplatzierte feststand. „Ich konnte es gar nicht glauben und hab fast angefangen zu weinen.“ Zu ihren Eltern sagte sie, dass sie kaum fassen könne, eine solche Leistung erbracht zu haben. Es sei einer der glücklichsten Momente gewesen, die sie im Ballett bisher erlebt habe.

Kölnerin beim Youth America Grand Prix dabei

Das Finale des Youth America Grand Prix fand vom 10. bis 18. Mai 2026 in Houston, im US-Bundesstaat Texas, statt. Der Wettbewerb zählt zu den bedeutendsten internationalen Nachwuchswettbewerben im Ballett. Jährlich nehmen weltweit Tausende junge Tänzerinnen und Tänzer an den Qualifikationsrunden teil. Nur wer sich dort durchsetzt, erhält die Chance, beim Finale vor einer internationalen Fachjury anzutreten.

Maja startete in der Junioren-Kategorie für Zwölf- bis 14-Jährige. Unter den zwölf Finalistinnen, die zunächst gemeinsam auf die Bühne gerufen wurden, vertrat sie Deutschland und Köln-Weiß. Die Konkurrenz kam unter anderem aus Japan, den USA, Singapur, Hongkong, Ungarn, Südkorea, Spanien und Frankreich.

Erfolg mit historischer Dimension

Anschließend wurden die besten drei Tänzerinnen ausgezeichnet. Den ersten Platz belegte Anne Takahashi aus Japan. Maja erreichte Rang zwei, den dritten Platz teilten sich Candice Zhi Jing Yeo aus Singapur und Mano Kawai aus Japan.

Der Erfolg hat auch eine historische Dimension: Nach Bestätigung durch Rebecca King vom Youth America Grand Prix ist Maja die erste deutsche Tänzerin, die es beim US-Saisonfinale in ihrer Altersklasse unter die ersten drei geschafft hat. Für die gesamte Wettbewerbssaison galt der Stichtag Ende Januar. Zu diesem Zeitpunkt war Maja 13 Jahre alt. Während des Finales in Houston feierte sie ihren 14. Geburtstag.

Von Weiß über Wesseling nach New York und Houston

Dass Maja Mainka einmal auf internationalen Ballettbühnen stehen würde, war zunächst gar nicht der Plan. Ihre Mutter Manuela Mainka, Ärztin aus Rodenkirchen, wollte ihre Tochter vor einigen Jahren eigentlich nur einmal pro Woche zum Ballett schicken – vor allem, um etwas für ihre Haltung zu tun. Doch Maja war sofort begeistert. „Ich war mit einer Freundin da und es hat total Spaß gemacht. Hier wurde ich richtig wahrgenommen“, erzählte sie 2024.

Aus dem wöchentlichen Unterricht wurde schnell eine intensive Leidenschaft. Fast sieben Jahre lang trainierte Maja im Tanzwerk Wesseling bei ihrer Lehrerin Lena Krieg. Schon 2024 nahm sie an internationalen Wettbewerben teil: Beim Dance World Cup in Prag gewann sie zweimal den ersten Platz ihrer Altersklasse. Auch beim Youth America Grand Prix in New York machte sie auf sich aufmerksam. Damals trainierte sie bereits fünfmal pro Woche – neben dem Schulalltag am Gymnasium in Köln.

Maja Mainka in Monaco in Ballettpose. Hier will sie Profi-Balletttänzerin werden. Copyright: Maja Mainka

Im Februar 2026 gewann sie das YAGP-Halbfinale in Portugal, im März folgte der Sieg beim Prix des Hivernales in Belgien. Ein besonderer Höhepunkt war außerdem eine Einladung nach New York: Im April durfte Maja laut ihrer Tanzlehrerin als Gasttänzerin bei der YAGP-Gala „Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow“ im Lincoln Center auftreten.

Im Mai folgte schließlich das Finale in Houston – und mit dem zweiten Platz der bisher größte Erfolg ihrer jungen Karriere. In ihrem letzten Jahr im Tanzwerk Wesseling kam sie auf zehn bis zwölf Trainingsstunden pro Woche. Neben der tänzerischen Technik sind dabei auch Musikalität, Ausdruck und Bühnenpräsenz entscheidend. All das hat Maja über Jahre im Rhein-Erft-Kreis und im Kölner Süden entwickelt.

Vollstipendium für renommierte Ballettakademie

Der Wettbewerbserfolg öffnete Maja zugleich eine weitere Tür: Sie erhielt ein Vollstipendium für die renommierte Académie Princesse Grace in Monaco. Die Akademie ermöglicht ihr eine umfassende Ausbildung zur professionellen Balletttänzerin, die vier bis fünf Jahre dauert. Ihre Absolventinnen und Absolventen tanzen später an bekannten Ballettkompanien sowie renommierten Theatern und Opernhäusern weltweit.

Maja Mainka hat ein Stipendium für die Akademie in Monaco bekommen. Copyright: Maja Mainka

Seit September 2026 lebt und trainiert Maja nun in Monaco. Der Wechsel aus Köln ist für die junge Tänzerin ein großer Schritt. „Ich bin unfassbar stolz, dass ich in Monaco im Ballettinternat einen Ausbildungsplatz gekriegt hab. Und es ist unfassbar schön hier“, erzählt sie.

Weit weg von Köln

Besonders freut sie sich darauf, Neues zu lernen und sich tänzerisch weiterzuentwickeln. Was ihr aus der Heimat am meisten fehlt, weiß sie allerdings auch schon: „Meine Familie, meine Freunde, mein Zuhause und auch meine alte Tanzschule.“

Einen Tag vor Weihnachten kommt Maja für etwas mehr als zwei Wochen nach Köln zurück. Dann kann sie endlich wieder ein Stück Alltag in ihrer Heimat genießen. Anfang Januar geht es zurück nach Monaco – dorthin, wo sie mit gerade einmal 14 Jahren ihren großen Traum verfolgt: eines Tages als professionelle Balletttänzerin auf der Bühne zu stehen.