In Köln wurde der Schäferhund erfunden, dort gibt es das weltweit einzige Männermusical-Ensemble und den einzigen jüdischen Karnevalsverein. Hier fand die erste kirchliche Schwulenhochzeit der Welt statt, hier wurde der erste Stolperstein verlegt. Und warum ist der Dom auch eine Moschee? Diese und mehr erstaunliche Fakten haben Uli Kievernagel und Christiane Rath für ihr Buch „111 Mal total stolz auf Köln“ zusammengetragen. Vor wenigen Tagen stellten sie das im Emons-Verlag erschienene Werk Gästen im Farina-Haus in der Altstadt vor.

„Es heißt immer, Köln ist so selbstverliebt und selbstbesoffen. Wir fanden, das stimmt gar nicht. Bei vielen Besonderheiten stellt die Stadt sogar ihr Licht unter den Scheffel“, erklärt Rath die Idee zum Buch. „Außerdem wird viel geschimpft auf die Stadt. Schlechte Radwege, teure Oper – da dachten wir, es muss doch auch etwas geben, worauf man stolz sein kann in Köln, und das wollten wir zeigen“, ergänzt Kievernagel.

Die Qual der Wahl

An Stoff mangelte es den beiden nicht: Uli Kievernagel führt seit 2017 als Köln-Lotse durch die Stadt und betreibt ebenso lange den Blog „Das Köln-Ding der Woche“, seit einigen Jahren auch als Podcast. Christiane Rath ist Künstlerin, Kuratorin und Autorin mehrerer Köln-Bücher. „Wir kamen rasch auf mehr als 280 Geschichten“, erzählt Kievernagel. Der Emons-Verlag war von der Idee schnell überzeugt. Doch nur 111 Geschichten durften ins Buch. Eine simple Lobhudelei sollte es nicht werden, sondern eine Sammlung handfester, überraschender Fakten. „Wir haben ein Punktesystem für die Geschichten entwickelt und so ein Ranking erstellt“, erläutert Rath.

Pascha, Stapelrecht und Fühlinger See fielen raus

Manches musste also weichen. Das Pascha, Europas größtes Bordell, fiel ebenso durch wie Klüngel und das mittelalterliche Stapelrecht, das durchreisende Händler verpflichtete, ihre Waren zunächst in Köln zum Verkauf anzubieten. „Das ist zwar einzigartig, aber nichts, worauf man wirklich stolz sein kann. Andere Geschichten beziehungsweise Persönlichkeiten haben wir rausgelassen, weil sie einfach zu bekannt sind, wie zum Beispiel Millowitsch und Adenauer“, erläutert Kievernagel. Manches erwies sich auch als nicht haltbar: „In einem Zeitungsartikel in den 60er Jahren hieß es, der Fühlinger See sei mit Moselwasser gespeist. Tolle Geschichte, stellte sich aber als Ente heraus“, so Kievernagel.

Als die Themen feststanden, begann das Ringen um die richtige Länge. Jede Geschichte sollte auf eine Buchseite passen und 1870 Zeichen, plus/minus 20 lang sein. „Da hieß es: Kürzen, kürzen, kürzen, und ich habe mich dabei ordentlich gequält, um jedes Adjektiv gekämpft. Christiane konnte das besser“, schildert Kievernagel. Rath wiederum musste für die gegenüberliegenden Bildseiten Fotos im Hochformat aufnehmen. „Das war mitunter schwierig, zum Beispiel bei Chören mit vielen Menschen im Bild“, berichtet sie. Bei historischen Themen mussten die beiden diverse Archive durchforsten.

Köln ist mehr als ein „Jeföhl“

Sechs Monate arbeiteten sie an dem Buch. „Es hat uns große Freude bereitet, und wir haben selbst noch einiges über unsere Stadt gelernt“, sagt Kievernagel. Rath zieht ein Fazit: „Köln ist zwar e Jeföhl, wie man weiß, aber es ist auch weitaus mehr als das. Unser Buch ist eine faktenbasierte Liebeserklärung an die Stadt“, sagt sie.

Am Mittwoch, 18. November, stellen die Autoren das Buch im „Piranha“, Kyffhäuserstraße 28a, vor. Der Eintritt ist frei.

111 Mal total stolz auf Köln, Christiane Rath und Uli Kievernagel, Taschenbuch im Emons-Verlag, 18,95 Euro