Jecke in Köln-Zollstock können aufatmen: Der Veedelszug ist gerettet! Der Zoch rollt auch am Karnevalsdienstag, 9. Februar 2027. Der Vorstand unter Michael Siegenbruch hat das bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend (12. November) beschlossen. Die Mitglieder der Freunde des Zollstocker Dienstagszuges haben den Beschluss einstimmig bestätigt.

„Ich bin so glücklich, dass die Finanzierung steht“, freut sich Siegenbruch. Möglich machen das nach Angaben des Vorstands alle Menschen und Institutionen, die sich für den Erhalt des Zugs eingesetzt haben. Damit können die Sicherheitsauflagen erfüllt und die Personalkosten gezahlt werden. Wer genau wie viel beigesteuert hat, ist bislang nicht bekannt.

Kölner Veedelszug in Köln-Zollstock gerettet

Dabei hatte es im Oktober noch ganz anders ausgesehen. Der Verein hatte den Zug für 2027 abgesagt und damit eine Welle der Entrüstung ausgelöst. Als Problem nannte Siegenbruck unter anderem die Finanzierung der hohen Sicherheitsbestimmungen. Zudem hatten mehrere Vereine die Teilnahme bereits abgesagt.

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„So ein Zug kostet 13.000 Euro jedes Jahr, und die müssen wir auch jedes Jahr einnehmen“, sagte Siegenbruck damals im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Verein hat knapp 80 Mitglieder.

CDU-Politiker unterstützt Vorstand

Jetzt also die Kehrtwende und die Rettung. Das Kölner Sessionsmotto 2026/2027 passt dazu: „Morje es, wat do drus mähs!“ Viele hätten mit angepackt, damit der Zug weitergeht, heißt es vom Vorstand. Jetzt freut sich das Veedel darauf, wieder gemeinsam auf der Straße zu feiern.

Oliver Kehrl (CDU) unterstützt den Vorstand als Zugleiter bei Organisation, Durchführung und der Einwerbung von Fördermitteln.

Der Dienstagszug ist für viele Zollstocker eine Institution. Er bringt Generationen zusammen und gehört für Familien, Vereine und Nachbarschaften fest zum Leben im Veedel. Seit rund 65 Jahren zieht der Zoch durch den Kölner Süden, im Rekordjahr 2024 mit etwa 1500 Teilnehmern.