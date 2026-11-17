In einigen Tagen wird das Wasser abgestellt, dann ist die Gartensaison für dieses Jahr vorbei, erzählt Rudolf Malburg. Wie seit vielen Jahren, haben er und seine Frau Manuela auch in den vergangenen Monaten viel Zeit in ihrem Kleingarten verbracht, gearbeitet und mit den Enkeln gespielt. Versteckt zwischen Vorgebirgsglacisweg und Bahndamm, unweit der Fortuna und des Tierheims in Zollstock, liegt die kleine Anlage der Bahn-Landwirtschaft mit sieben Gärten. Ihre 240 Quadratmeter große Parzelle bewirtschaften die Malburgs seit 1989. „Wir lieben unseren Garten und haben hier viel Herzblut und Energie reingesteckt. Unsere Kinder sind praktisch hier aufgewachsen“, erzählt das Zollstocker Ehepaar.

Doch möglicherweise ist es mit dem Gartenglück bald vorbei. Auf einer Info-Veranstaltung zur Parkstadt Süd Anfang Oktober erfuhren die Malburgs eher zufällig, dass ihre Gärten für die Verlängerung des Inneren Grüngürtels weichen sollen. „Ich sah auf einem Plan, dass die Gärten nicht eingezeichnet waren, und fragte nach. Da hörten wir, dass unsere Gärten verschwinden sollen. Da haben wir erst mal geschluckt“, schildert Manuela Malburg. Statt der Gärten soll dort eine öffentliche Grünfläche mit Rasen und Bänken entstehen. Außerdem ist ein Durchstich unter dem Bahndamm geplant, der Fußgängern und Radfahrern eine Verbindung zwischen Volksgarten und Innerem Grüngürtel ermöglichen soll.

Die kleine Gartenanlage am Bahndamm neben dem Vorgebirgsglacisweg in Zollstock soll laut Plänen der Stadt der Verlängerung des Inneren Grüngürtels weichen. Copyright: Stephanie Broch

„Wir sind für die Parkstadt. Da sollen viele Wohnungen errichtet werden, und wir wissen, dass Wohnungen fehlen. Wir sind auch für den Inneren Grüngürtel, aber den Plan an dieser Stelle können wir nicht nachvollziehen“, sagt Rudolf Malburg. Seine Frau sieht es ähnlich: „Da soll altes, geliebtes Grün weweggemachterden, damit neues Grün hinkommt. Das macht für mich keinen Sinn“, kritisiert sie.

Zweifel am Wert eines Tunnels

Der ehemalige Lokführer hält auch den geplanten Tunnel für unrealistisch. Die Gartengrundstücke lägen nicht tief genug, um darunter eine Verbindung anzulegen. Über die Trasse führen schwere Güterzüge, bei Umleitungen auch IC-Züge, so der 63‑Jährige. „Ein Tunnel hier wäre ein aufwendiges Projekt. Und reicht es nicht, wenn man auf der einen Seite und auf der anderen Seite des Damms durchs Grüne gehen und mit dem Rad fahren kann, bis zur Vorgebirgstraße? Braucht es diese Verbindung?“ Das Ehepaar bemängelt zudem, dass bislang weder mit ihnen noch mit den Gartennachbarn gesprochen wurde. „Wir waren eher zufällig bei der Veranstaltung und haben so von diesen Plänen erfahren“, berichten sie.

Bahn-Landwirtschaft kennt Pläne noch nicht

Die Stadt bestätigt auf Nachfrage, dass die Gärten für die geplante öffentliche Parkanlage aufgegeben werden sollen. Eine Machbarkeitsstudie für den Durchstich sei in Vorbereitung. Wegen der geplanten Wegeverbindung sei ein Erhalt der Gärten an dieser Stelle nicht möglich, so die Stadt. Sie prüfe, ob eine gärtnerische Nutzung am benachbarten Sporthof integriert werden könne. Alternativ werde nach Ersatzstandorten gesucht. Die Stadt erklärt, sie stehe mit der Deutschen Bahn und damit auch mit der Abteilung Bahn-Landwirtschaft im Austausch. Der zuständige Bezirk der Bahn-Landwirtschaft erklärte auf Anfrage dieser Zeitung allerdings, ihm lägen „keinerlei Informationen vor, dass die genannten Gärten wegfallen sollen“. Auch beim Hauptverband sind die Pläne bislang nicht bekannt.

Die FDP/KSG-Fraktion in der Bezirksvertretung Rodenkirchen will mit einer Anfrage unter anderem klären lassen, welche Gespräche mit den Pächtern und der Bahn-Landwirtschaft geführt wurden und ob der Erhalt der Gärten am bisherigen Standort geprüft worden ist. „Wir machen jetzt erst mal ganz normal hier weiter“, sagt Rudolf Malburg. Seine Frau und er hoffen, dass die Pläne der Stadt noch einmal angepasst werden.