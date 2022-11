Köln-Ehrenfeld – Wenn Ebru Ata an ihre Kindheit und Jugend in Ehrenfeld zurückdenkt, dann hat sie das Veedel noch ganz anders vor Augen, als es heute ist: „Es gab damals nicht so viele Geschäfte und Menschen hier”, erinnert sich die 44-Jährige, „wir sind früher immer auf die Ringe gegangen, weil es dort mehr gab.” Eine Sache aber, so sagt Ata, habe sie in Ehrenfeld ganz besonders vermisst: Eine Konditorei, wie es sie etwa in Paris gibt – mit vielen bunten, leckeren Torten und Süßgebäck.

Nach einer Ausbildung zur Sachbearbeiterin machte sich Ata daher schnell selbstständig und gründete auf der Venloer Straße „Seymen’s Patisserie”, in der sie eben solche Leckereien anbot.

Das ist nun 20 Jahre her - inzwischen ist Ata mit ihrem Laden ein Stück weiter stadteinwärts gezogen, den Namen hat sie in „Seymen’s Bake & Pastry” geändert. Ihrem grundlegenden Konzept aber ist sie treu geblieben: Noch heute verkauft die dreifache Mutter Törtchen und andere Süßigkeiten, wobei besonders die Eclairs, die Donuts und die gefüllten Berliner gut bei den Ehrenfeldern ankämen.



Torten sind die Spezialität der Ehrenfelderin

Atas Aushängeschild aber sind die größeren Torten, die sich die Kunden selbst zusammenstellen können. Dafür muss lediglich ein Bestellschein ausgefüllt werden, auf dem man den gewünschten Geschmack – etwa Banane oder Nuss-Nougat – auswählt und andere Details festlegt. Die Torte wird dann von Ata und ihrem Team zum Wunschdatum fertiggestellt: „Die Torten sind wirklich sehr beliebt, wir machen sie mit viel Leidenschaft”, so Ata.

Inzwischen bietet sie in ihrem Geschäft und in ihrem Online-Shop aber auch Küchenwerkzeuge und Produkte an, mit denen die Kunden zuhause selber backen können. Darunter sind ebenfalls hauseigene Zutaten: „Es war von Anfang an mein Plan, irgendwann auch in den Großhandel einzusteigen”, so Ata, die sich diesen Traum trotz aller Widrigkeiten erfüllt hat. Schließlich, so erzählt sie, sei es nicht immer einfach gewesen, die Selbstständigkeit und die Mutterschaft unter einen Hut zu bekommen: „Meine Familie hat mich aber immer unterstützt. Den Laden mache ich zusammen mit meinem Mann, aber auch meine Mutter hilft mit – sie ist so etwas wie das gute Herz des Ladens.”

Bruder wurde in Köln-Ossendorf erstochen

Gemeinsam mit ihrer Mutter hat Ata auch schwierige Zeiten durchgestanden. Die schwierigste ereilte die Familie 2013. Damals kam Atas Bruder in Ossendorf bei einem Messerangriff ums Leben – 39 Jahre alt, Vater von drei Kindern, in der Silvesternacht erstochen, als er einen Streit schlichten wollte. Der Haupttäter, der Aziz Güler die tödlichen Verletzungen zufügte, war bei der Tat gerade einmal 17 Jahre alt.

Ein Kaffee kostet 2,30 Euro, Türkischer Tee kostet 2 Euro und einen Mokka gibt es für 2,50 Euro. Ein Muffin oder ein Eclair kostet 2,50 Euro, für einen gefüllten Berliner zahlt man 3 Euro.



Seymen’s Bake & Pastry, Venloer Straße 201, geöffnet montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 9 bis 16 Uhr. https://www.seymens.de

„Das war wirklich sehr traumatisch”, sagt Ata heute, die mit der Geschichte ihres Bruders dennoch an die Öffentlichkeit ging: „Ich wollte die Menschen für das Thema sensibilisieren und habe auch einen Verein gegründet, mit dem ich mich gegen Jugendgewalt einsetze”, so Ata. Mit ihrem Verein „Aziz Stopp Gewalt Violence Siddet e.V.” veranstaltet die 44-Jährige etwa Backkurse für Jugendliche, klärt über die Hintergründe von Gewalt auf und möchte Präventionsarbeit leisten – „bake the world a better place”, lautet ihr Motto: „Backe die Welt zu einem besseren Ort.”

Jetzt aber freut sich Ata zunächst auf die Jubiläumsfeier ihrer Patisserie, die in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag feiert. Am 7. und 8. Mai wird sie in ihrem Ladenlokal eine kleine Feier abhalten, zu der alle Kölnerinnen und Kölner eingeladen sind. Ebru Ata möchte anlässlich des Jubiläums aber nicht bloß feiern, sondern auch andere Frauen dazu motivieren, es ihr gleichzutun: „Viele junge Frauen trauen sich die Selbstständigkeit nicht zu”, so Ata, „es würde mich freuen, wenn das Selbstbewusstsein in dieser Hinsicht größer würde.”