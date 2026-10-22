Mehrere Online-Services der NRW-Polizei sind nach einer vorsorglichen Abschaltung wegen einer möglichen Sicherheitslücke wieder abrufbar. Das teilte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste mit. Nach intensiven Arbeiten seien die Seiten erneut in Betrieb genommen worden, sodass der Dienst nun wieder zur Verfügung steht.

Andere bekannte Internetauftritte in Nordrhein-Westfalen blieben am Donnerstag dagegen unzugänglich, darunter der Auftritt der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB). Die KVB hoffe, in Kürze wieder sämtliche Inhalte anbieten zu können. Die KVB-App funktionierte dennoch.

Warnung sorgt für vorsorgliche Abschaltungen

Auch die Webseite des Kreises Düren sowie die der Uniklinik Köln waren am Donnerstag zunächst nicht erreichbar. Am Mittag konnte die Webseite der Uniklinik dann jedoch wieder aufgerufen werden.

Am Mittwoch hatte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor der gravierenden Schwachstelle PHP-Shell gewarnt. In der Folge nahmen mehrere Bundesländer, Kommunen, Behörden, Universitäten und Krankenhäuser ihre Auftritte vorübergehend vom Netz. (dpa/red)