Abo

„Sommerhaus der Stars“Diese Promi-Paare treten in der neuen RTL-Staffel an

Von
4 min

Das sind die acht Promi-Paare der elften Staffel „Sommerhaus der Stars“

Copyright: RTL / Grellert / Werner

In der elften Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ treten acht Paare in Bocholt gegeneinander an. Zum Teilnehmerfeld gehören auch „Köln 50667“-Stars Hati Suárez und mehrere bekannte Reality-TV-Gesichter. 

Das „Sommerhaus der Stars“ öffnet wieder seine Türen – und für die prominenten Paare beginnt damit ein turbulenter Mix aus Challenges, großen Emotionen und jeder Menge Zündstoff. Wir stellen die Kandidatinnen und Kandidaten des diesjährigen Jahrgangs des beliebten RTL-Formats vor.

Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...

Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten

Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im Monat

Jetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!