Für die letzte Ausgabe unserer Sommermenü-Serie hat sich Spitzenkoch Eric Werner aus dem Restaurant Augustin für einen Hauptgang mit Kaninchen entschieden. „Super leicht nachzukochen“, sagt Werner. „Das Gericht macht Freunde und die Schwiegermutter glücklich.“ Kaninchen finde man etwa auf Kölner Wochenmärkten, in Feinkostläden oder auch an der gut sortierten Metzgertheke im Supermarkt.