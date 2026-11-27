Für Menschen, die auf der Straße leben, ist der Winter eine existenzielle Gefahr. Ein Schlafsack, eine warme Jacke oder ein paar Euro können da den Unterschied machen.

Unser Bericht über die verspätete und abgelegene Winterhilfe der Stadt Köln hat viele von Ihnen beschäftigt. Auf Instagram (@ksta_koeln) baten Userinnen und User um eine Liste von Anlaufstellen, bei denen sie zugunsten obdachloser Menschen spenden können.

1. Straßenwächter

Was wird benötigt? Herren- oder Unisex-Kleidung: Pullis, Jeans und Jogginghosen (am besten dunkel), bequemes Schuhwerk/Sneaker, warme Jacken, Socken, Boxershorts.Gegenstände: Drogerieartikel wie Zahnbürsten, Deo und Rasierschaum, aber auch Schlafsäcke, große Rucksäcke, Isomatten und Decken. Die ganze Liste finden Sie hier.

Wo und wann ist die Abgabe?Die Straßenwächter sind seit Juni am Holzmarkt 73 (gegenüber vom Schokoladenmuseum) zu finden. Spendenannahme ist montags, mittwochs und von Donnerstag bis Samstag von 13 bis 20 Uhr. Am Dienstag geht es nur von 13 bis 18 Uhr. Was muss ich beachten?Der Verein nimmt nur Kleiderspenden an, die intakt sind und mindestens neutral riechen. Bei Spenden von nicht haltbaren Lebensmitteln soll das Team vorher kontaktiert werden, um den Bedarf abzufragen.

Wo kann ich mich melden?Mobil: +49 1575 705 2688 (auch Whatsapp)

Mail: info@strassenwaechter-ev.de

Wie kann ich Geld spenden?Über paypal.me/strassenwaechter und per Überweisung. Alle Infos auf der Website.

2. Kölner Kältebus

Was wird benötigt?

Kleidung: Pullover und Shirts (v. a. L und XL), Jeans, Jogginghosen, Winterjacken, Handschuhe, Schuhe.Gegenstände: winterfeste Schlafsäcke, Isomatten, Schuhe, Handschuhe.

Wo und wann ist die Abgabe?Annahme ist nur zweimal im Monat im Lager in Ehrenfeld. Die Termine und den Bedarf bitte erst über Termin über das Kontaktformular auf der Website anfragen.

Was muss ich beachten?Achtung: Manche Gegenstände werden explizit nicht gebracht. Die Liste finden Sie, wenn Sie sich durch das Formular klicken.

Wie kann ich Geld spenden?Über diesen Link mit Paypal und per Überweisung. Weitere Infos auf der Website.

Was wird benötigt? Saubere, gut erhaltene Herrenkleidung: Sportschuhe, T-Shirts, Unterhosen, Socken, Jogginghosen, Jeans, Sweatjacken, Hoodies, Jacken und Mützen. Dazu Handtücher, Geschirrhandtücher, Bettwäsche und Rucksäcke.

Der Kältebus teilt in Köln zweimal pro Woche Essen und Kleidung am Breslauer Platz aus. Danach fährt er zu gemeldeten Stellen. Copyright: Michael Bause

3. Johanneshaus

Was wird benötigt? Saubere, gut erhaltene Herrenkleidung: Sportschuhe, T-Shirts, Unterhosen, Socken, Jogginghosen, Jeans, Pullis, Jacken und Mützen. Gegenstände: Handtücher, Geschirrhandtücher, Bettwäsche und Rucksäcke.

Wo und wann ist die Abgabe? Die Kleiderkammer im Johanneshaus (Severinsviertel) nimmt Sachspenden täglich an der Pforte an. Es ist 24 Stunden geöffnet.

Was muss ich beachten? Das Johanneshaus nimmt nur Herrenkleidung an, sie muss sauber und gut erhalten sein.

Wo kann ich mich melden? Telefon: 0221 9312210Mail: jhk-info@johannesbund.de

Wie kann ich Geld spenden? Bitte Kontakt mit dem Johanneshaus aufnehmen. Alle Infos auf der Website.

4. Helping Hands Cologne

Was wird benötigt? Der Verein ist in der Innenstadt aktiv und bittet auf der Website um Geld. Davon kauft er Essen, Getränke, Hygieneartikel, Schlafsäcke und Decken.

Wo kann ich mich melden? Nutzen Sie das Kontaktformular auf der Website.

Wie spenden? Per PayPal an helping-hands-cologne@web.de oder per Überweisung. Alle Infos auf der Website.

5. OASE

Was wird benötigt? Gut erhaltene Männerkleidung: warme Schuhe und stabile Rucksäcke. Dazu warme Jacken, Jeans, Pullover, T-Shirts, feste Schuhe, Unterwäsche, Socken,Gegenstände: Schlafsäcke, Isomatten und Zelte. Die ganze Liste gibts auf der Website.

Wo und wann ist die Abgabe? Die OASE sitzt in der Alfred-Schütte-Allee in Poll. Annahmezeiten bitte telefonisch vereinbaren.

Wo kann ich mich melden? Telefon: 0221 989 35 30Mail: kontakt@oase-koeln.de

Wie kann ich Geld spenden? Per Überweisung, die IBAN finden Sie auf der Website.

6. Street Angels Cologne

Was wird benötigt? Saubere, intakte Herrenkleidung: Jeans (M bis 3XL), Sweatshirts und Hoodies, wetterfeste Jacken und Winterjacken, Jogginghosen. Gegenstände: Zelte, Isomatten, Schlafsäcke und große Rucksäcke. Eine Amazon-Wunschliste mit weiteren Dingen steht auf der Website.

Wo und wann ist die Abgabe? Die Street Angels sitzen in Porz. Einen Annahmeort und Annahmezeiten aber bitte vorher abklären.

Wo kann ich mich melden? Mobil: 0178/ 6022477Mail: via Kontaktformular

Wie kann ich Geld spenden? Per Paypal an streetangels-cologne@gmx.de und per Überweisung. Alle Infos auf der Website.