Kai Viebahn wird neuer Kanzler der Deutschen Sporthochschule Köln. Die Hochschulwahlversammlung wählte ihn am Mittwoch in das Amt. Zudem wurde Claudia Steinberg zur Prorektorin für Ressourcen und nachhaltige Entwicklung gewählt.

Viebahn war bereits zuvor an der Deutschen Sporthochschule Köln tätig. Dort leitete er als Dezernent die Finanz- und Haushaltsangelegenheiten und war Vertreter der damaligen Kanzlerin Marion Steffen. Derzeit ist er Dezernent für Finanzen an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Herausforderungen für Hochschulen: begrenzte Ressourcen

Dort verantwortet er den Finanz- und Personalhaushalt der Universität. „Ich freue mich sehr auf die Rückkehr an die Deutsche Sporthochschule Köln. Vor uns liegen wichtige Aufgaben: Hochschulen müssen mit begrenzten Ressourcen umgehen, ihre Strukturen weiterentwickeln und gleichzeitig Raum für neue Ideen und Entwicklungen schaffen“, sagt der designierte Kanzler Kai Viebahn. Die neu gewählte Prorektorin Claudia Steinberg ist seit 2020 Leiterin des Instituts für Tanz und Bewegungskultur an der Spoho. Zuvor war sie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz tätig. Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen unter anderem in der Tanzvermittlung, der Unterrichtsforschung, der kulturellen Bildungsforschung sowie den Folgen der Digitalisierung in diesem Bereich. Rektor Ansgar Thiel gratuliert den beiden. „Gemeinsam wollen wir die Sporthochschule als einzigartige Universität des Sports weiterentwickeln und zugleich die strukturellen und gesellschaftlichen Herausforderungen der kommenden Jahre aktiv gestalten.“

Viebahn soll die Nachfolge vorbehaltlich der weiteren rechtlichen Schritte antreten. Steinberg übernimmt ihr Amt zum 1. April 2027. Zu diesem Zeitpunkt geht der bisherige Prorektor für Ressourcen und nachhaltige Entwicklung, Wilhelm Bloch, in den Ruhestand. (gam)