Wer in Köln einen neuen Führerschein beantragen oder einen bereits vorhandenen umtauschen wollte, der konnte das bislang in allen acht Kundenzentren der Stadt Köln erledigen. Doch seit zwei Wochen hat sich das nach und nach geändert: Fast alle Kölnerinnen und Kölner müssen jetzt zum Kundenzentrum am Laurenzplatz in der Kölner Innenstadt fahren, wenn es um ihren Führerschein geht.

Kundenzentrum Innenstadt übernimmt Aufgaben

Laut der offiziellen Internetseite der Stadt Köln, die die Redaktion am Dienstag (10. November 2026) abgerufen hat, sind die Führerscheinstellen in Rodenkirchen und Porz bereits seit dem 26. Oktober geschlossen. Seit Montag dieser Woche (9. November) gilt das auch für die Führerscheinstellen in Ehrenfeld und Mülheim. Die Stelle in Chorweiler ist ebenfalls geschlossen – allerdings ohne Angabe, seit wann. Lediglich für die Kundenzentren in Lindenthal und Nippes existiert bislang kein entsprechender Hinweis.

Weiterhin gibt es auf der städtischen Internetseite die Information, dass die Führerscheinanliegen seit der Schließung in den fünf Stadtteilen in der Führerscheinstelle des Kundenzentrums Innenstadt entgegengenommen werden. Warum die Führerscheinstellen geschlossen wurden, wie lange die Einschränkungen dauern sollen und ob die Angebote in den Stadtteilen irgendwann zurückkehren, bleibt unklar, weil sich die Stadt Köln auf Anfrage dieser Redaktion weitgehend bedeckt hielt.

Obwohl die Stadt auf ihrer Internetseite für die betroffenen Führerscheinanliegen auf das Kundenzentrum Innenstadt verweist, bestätigte sie nicht, dass die Angebote dort gebündelt werden. Die Verwaltung beantwortete zudem weder die Frage, wann eine mögliche Bündelung beschlossen wurde, noch die Frage, wer die Entscheidung getroffen hat.

Stattdessen teilte ein Stadtsprecher am Dienstag mit: „Aktuell kommt es zu Einschränkungen in einzelnen Führerscheinstellen. Die Stadtverwaltung arbeitet bereits an organisatorischen Maßnahmen, um die Situation zu verbessern.“ Wie genau diese aussehen sollen, blieb auch auf erneute Nachfrage offen.

Lange Warteschlangen am Laurenzplatz

Vor dem Kundenzentrum Innenstadt am Laurenzplatz bildeten sich sowohl am Montag als auch am Dienstag lange Warteschlangen. Die Frage, ob das mit der Bündelung der Führerscheinstellen dort zusammenhängen könnte, beantwortete die Stadt ebenfalls nicht.

Auf die Frage, warum es vorab keine Pressemitteilung oder eine andere Information zu der Umstellung gab, antwortete die Stadt knapp: „Die Öffentlichkeit wird zeitnah über die Presse, Aushänge sowie die Homepage der Stadt Köln über die Veränderungen informiert. Eine Pressemitteilung ist in Vorbereitung.“

Unabhängig davon habe die Stadtverwaltung „verschiedene Projekte begonnen, um die Situation vor Ort zu verbessern“, so der Stadtsprecher. „Dazu gehört neben der Ausweitung des Portfolios der angebotenen digitalen Dienstleistungen auch ein Projekt, das sich auf die Besuchersteuerung (Öffnungszeiten und Verfügbarkeiten) fokussiert.“ Bereits heute würde eine Vielzahl von Dienstleistungen wie etwa die Beantragung von Bewohnerparkausweisen, die Wohnsitzanmeldung oder der Führerscheinpflichtumtausch online angeboten, so die Stadt.

Online keine Termine verfügbar

Der Versuch der Redaktion, am Dienstagnachmittag über die Internetseite der Stadt einen Termin bei der Führerscheinstelle zu bekommen, blieb allerdings erfolglos: Das Buchungssystem zeigte: „Keine freien Termine gefunden.“ An anderer Stelle war dafür mit Bezug zur Beantragung von Führerscheinen dieser Hinweis zu lesen: „Aufgrund technischer Umstellungen kann es derzeit zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen kommen. Wir bitten um Verständnis und danken für Ihre Geduld.“

Die Führerscheinstelle ist unter anderem für Anträge auf eine erste Fahrerlaubnis, den Umtausch alter Führerscheine und Ersatzdokumente nach einem Verlust zuständig. Auch internationale Führerscheine können beantragt und ausländische Fahrerlaubnisse umgeschrieben werden.

Ein Thema sorgt seit einigen Jahren für zusätzlichen Andrang in den Führerscheinstellen: Der derzeit laufende Pflichtumtausch von Führerscheinen betrifft nach einer EU-Richtlinie Pkw- und Motorradführerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden. Sie sollen durch einheitliche und fälschungssichere EU-Dokumente ersetzt werden. Dafür gelten gestaffelte Fristen: Für Kartenführerscheine aus den Jahren 2002 bis 2004 endet die nächste Frist für einen Umtausch am 19. Januar 2027.

Vor 1953 Geborene haben unabhängig vom Ausstellungsjahr noch bis zum 19. Januar 2033 Zeit. Beim Umtausch bleibt die Fahrerlaubnis selbst bestehen. Eine erneute Fahrprüfung ist nicht nötig. Das neu ausgestellte Dokument ist 15 Jahre gültig und muss danach erneuert werden.