Die renommierte Konzert-Pianistin Arus Adjemian sitzt im schalldichten Musik-Studio ihres Mannes Ralf Kemper am Steinway-Flügel und spielt die Fis-Moll-Polonaise von Chopin, düster, melancholisch, dramatisch. Sie übe im Moment von morgens bis spät in den Abend, sagt Adjemian; nur spielend könne sie ertragen, dass sie seit eineinhalb Jahren keine Konzerte geben dürfe, dass das Kölner Ausländeramt ihr das „Erschleichen eines Aufenthaltstitels“ unterstellt und die Abschiebung von ihr und ihrer 14-jährigen Tochter angedroht habe. „Ich habe mir in meinem Leben alles hart erarbeitet“, sagt die 43-Jährige. „Jetzt werde ich wie eine Kriminelle behandelt, darf nicht arbeiten, meine Karriere ist in Gefahr. Und das nur, weil ich mich bei der Einreise mit Schengen-Visum um ein paar Tage verrechnet habe.“

Die armenische Pianistin Arus Adjemian und der Kölner Musikproduzent Ralf Kemper haben sich im Jahr 2023 über die Arbeit kennengelernt. Seitdem kam die Pianistin regelmäßig mit Schengen-Visum aus Armenien nach Köln, um mit Kemper im Studio zu arbeiten. „Dabei haben wir uns verliebt“, sagt er. Ende 2023 verloben sie sich. Am 13. Dezember 2024 wollen sie im dänischen Sonderburg heiraten, doch auf dem Standesamt heißt es, es gebe Probleme mit dem Visum. Adjemian war mit ihrer Tochter einige Tage zu früh nach Deutschland eingereist, das Visum nicht gültig.

Die armenische Pianistin Arus Adjemian und der Kölner Musikproduzent Ralf Kemper haben sich über die Arbeit im Studio kennengelernt. Inzwischen sind sie verheiratet. Copyright: River Studios Cologne

Adjemian kehrt nach Deutschland zurück, zeigt den Fehler bei der Kölner Ausländerbehörde an und bat um schnelle Bearbeitung – sechs Wochen später soll sie in Litauen ein Konzert unter Leitung von Constantine Orbelian, Musikdirektor der New Yorker Oper, spielen. Die Ausländerbehörde habe lediglich geantwortet, man habe mit der Sache nichts zu tun, sie müsse sich an die deutsche Botschaft in Armenien wenden, erinnert sich die Musikerin. Heute sagt die Stadt Köln auf Anfrage, dass Adjemian „mit der beabsichtigten Eheschließung in Dänemark Kenntnis davon erlangt hatte, dass die Gültigkeit ihres Visums abgelaufen war“. Aus Dänemark sei sie dann unerlaubt nach Deutschland eingereist, statt „den Schengenraum zu verlassen“. Die Behörde unterstellt Adjemian Absicht, sie spricht von einem Rechenfehler.

In meinem Beruf ist das sehr gefährlich, über einen längeren Zeitraum nicht zu spielen kann meine Karriere komplett ruinieren Pianistin Arus Adjemian

Inhaltlich auf die freiwillige Selbstanzeige geantwortet habe das Ausländeramt „ein dreiviertel Jahr lang nicht“, sagt Ralf Kemper. Adjemian musste zahlreiche Konzerte absagen, verlor ihre Einnahmen. „In meinem Beruf ist das sehr gefährlich, über einen längeren Zeitraum nicht zu spielen kann meine Karriere komplett ruinieren“, sagt sie. Das Paar schaltete den Petitionsausschuss des Landtags ein, der die Untätigkeit der Behörde kritisierte – das tat später auch das Kölner Verwaltungsgericht.

Als das Ausländeramt sich neun Monate später meldete, „wurden meiner Tochter und mir die Pässe abgenommen und ich habe ein Arbeitsverbot bekommen“, sagt Adjemian. „Dann wurde mir schriftlich mit Abschiebung gedroht und, dass ich danach 30 Monate nicht einreisen dürfe“. Längst habe sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. „Der Zustand der Unsicherheit ist kaum zu ertragen.“

Kölner Gymnasium hält weitere Unterbrechung des Schulbesuchs der Tochter für „nicht vertretbar“

Am 29. Januar 2026 haben Arus Adjemian und Ralf Kemper in der Rentkammer des historischen Rathauses in Köln geheiratet. In der Folge beantragten sie in Köln ein Bleiberecht – und erhielten als Antwort aus der Ausländerbehörde, Adjemian wolle sich „einen Aufenthaltstitel erschleichen“. Die Künstlerin wird emotional, als sie das erzählt. „Es ging uns darum, dass meine Tochter hier auf dem Gymnasium bleiben sollte, statt in Armenien auf unbestimmte Zeit bei null anfangen zu müssen“, sagt sie.

Die Schulleitung des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums lobt die Lern- und Leistungsbereitschaft der inzwischen 14-Jährigen. Die „Kontinuität des Schulbesuchs“ sei „für die weitere Entwicklung von großer Bedeutung“, eine „weitere mehrmonatige Unterbrechung des Schulbesuchs halten wir aus pädagogischer Sicht für nicht vertretbar“. Zur Erklärung: Die Tochter, die vier Sprachen spricht, hatte in Köln zehn Monate auf einen Schulplatz warten müssen und dadurch ein ganzes Schuljahr verloren. Normalerweise werden Kinder binnen weniger Tage oder Wochen an eine Schule vermittelt.

Stadt wirft Pianistin vor, „wissentlich falsche Angaben im Visumsverfahren“ gemacht zu haben

Die Stadt Köln sagt auf die Frage, welche Rolle die schulische Integration der Tochter und der Beruf der Mutter bei der Vergabe eines Aufenthalts spiele, sie habe die schulische und familiäre Situation berücksichtigt. Adjemian habe indes „nicht frühzeitig ein Visumsverfahren eingeleitet“. Mehr noch: Die Ausländerbehörde wirft Adjemian vor, „wissentlich falsche Angaben im Visumsverfahren“ gemacht, behördliche Entscheidungen „wiederholt nicht befolgt“ und „trotz fehlender Arbeitserlaubnis“ gearbeitet zu haben. Ein Aufenthaltstitel setze „eine erlaubte Einreise voraus“, die 43-Jährige aber weigere sich, für das notwendige Verfahren nach Armenien zu reisen. Längst sind die Fronten verhärtet, die Tonlage: hier unterkühlt, dort wütend und frustriert.

Pianistin Arus Adjemian und Ralf Kemper in Kempers Studio in der Kölner Holzgasse Copyright: River Studios Cologne

Der Fall der virtuosen Pianistin, die vom Kölner Gürzenich-Orchester bis zum Musikdirektor der New Yorker Oper von mehr als 100 bekannten Kulturschaffenden und Akademikern auch mit einer Unterschriftenliste unterstützt wird, fügt sich ein in eine Reihe von Fällen, in denen Recht und gesunder Menschenverstand, Gesetz und Gerechtigkeitsempfinden auseinanderklaffen – und die auch den Worten des Bundeskanzlers in seiner Regierungserklärung aus dem Mai 2025 zuwiderlaufen: Da hatte Friedrich Merz angekündigt, für „gut integrierte Geduldete, die für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen und Deutsch sprechen können, ein Bleiberecht zu schaffen“. Andererseits wollte Merz „Migration ordnen mit mehr Begrenzung, mehr Zurückweisungen, mehr Steuerung, mehr Rückführungen“.

„Wie kann es sein, dass ich seit eineinhalb Jahren nicht arbeiten darf, eine internationale Konzertreihe absagen musste und wegsoll aus Deutschland, während Straftäter, die sich nicht an die Gesetze halten, hier bleiben dürfen?“, fragt Adjemian.

Juristisch ist das zu erklären. Auch nach Ansicht des Kölner Verwaltungsgerichts muss Adjemian in Armenien das Visumsverfahren durchlaufen. Eine Trennung der Familie über bis zu 20 Monate sei zumutbar. Ohne gültiges Visum könne in Köln kein Aufenthaltstitel erteilt werden. Adjemian sagt, dass Länge und Ausgang des Verfahrens in Armenien „völlig ungewiss wären, und das, obwohl meine 14-jährige Tochter wegen der Behörden schon ein Schuljahr verloren hat und jetzt sehr gut integriert ist auf dem Gymnasium“.

Frau Adjemian hatte die Möglichkeit, ihren Visumsantrag von Deutschland aus vorzubereiten und online einzureichen. Die Regelbearbeitungszeit beträgt etwa sechs bis 14 Wochen Stadt Köln

Die Stadt argumentiert, dass Adjemian „die Möglichkeit hatte, ihren Visumsantrag von Deutschland aus vorzubereiten und online einzureichen. Die Regelbearbeitungszeit beträgt etwa sechs bis 14 Wochen“. Die Behörde habe „eine großzügige Frist“ zur Ausreise gesetzt, die „Zeit der Ausreise sollte auf die Sommerferien beschränkt werden“, für den Fall von Ausreise und Visumsverfahren habe die Stadt „eine Duldungszusage gegeben“, weil das Paar inzwischen verheiratet ist.

Arus Adjemian und Ralf Kemper sprechen dagegen von „fortgesetzter Schikane“. Sie verweisen auf den Schutz der Familie, ihre Hochzeit, der ein Gericht zugestimmt hatte, das hohe gesellschaftliche Ansehen der Pianistin, eine Behörde, die neun Monate nicht reagiert habe und jetzt „mit enormer Härte“ agiere, ihre Ermessensspielräume nicht nutze. Wie lange Adjemian und ihre Tochter in Armenien auf das Visum warten müssten, sei „völlig ungewiss“, die Regelbearbeitungszeit „nicht belegt“. Kemper sagt, seine Frau habe Depressionen entwickelt, „ihre Reserven sind komplett verbraucht“. Der Vorhalt, ihr Vorsatz bei der Einreise von Dänemark nach Deutschland vorzuwerfen, sei „absurd, sie war ja vorher schon sehr oft mit Visum eingereist, es hätte dafür keinen Grund gegeben“.

Der Anwalt des Paars, Jens Grimmelijkhuizen, spricht von einer „pauschalen Weigerung der Stadt Köln, lösungsorientiert zu handeln“.

Stellt sich die Frage, ob es in diesem Fall wie in etlichen anderen nicht auch Möglichkeiten gegeben hätte, eine Eskalation zu verhindern. So hatte das Verwaltungsgericht dem Kölner Ausländeramt vorgeschlagen, Adjemian und ihrer Tochter eine Vorabzustimmung für einen Aufenthaltstitel zu erteilen, damit die Familie die Sommerferien nutzen könnte, um die bürokratischen Angelegenheiten in Armenien zügig zu regeln. Ohne diese Vorabzustimmung müsste die Pianistin und ihre Tochter zurück nach Armenien gehen, ohne zu wissen, wie lange das Verfahren dauert.

Stadt Köln argumentiert, es bestehe kein öffentliches Interesse an dem Fall

Warum wurde die Vorabzustimmung nicht erteilt? Die Stadt verweist stoisch auf „wiederholt nicht eingehaltene Absprachen“ und „eine Weigerungshaltung im bisherigen Verfahren“. Für eine Vorabzustimmung bedürfe es „öffentlichen Interesses oder eines dringenden Falls“, beides könne „unter Berücksichtigung der bisherigen aufenthaltsrechtlichen Historie nicht (mehr) angenommen werden“. Das öffentliche Interesse scheint gegeben zu sein: Der WDR hat bereits berichtet, mehr als Hundert Menschen, viele davon aus Führungspositionen der Wissenschaft und Kultur, setzen sich für die Familie ein. Juristisch mag die Karriere einer Künstlerin und die schulische Laufbahn einer Teenagerin nicht als „dringend“ eingestuft werden – aber menschlich?

Der Anwalt von Arus Adjemian und Ralf Kemper hat umgehend Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts eingereicht. Bis zur Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts werden Mutter und Tochter nicht abgeschoben. Mit einer Entscheidung ist bis Ende des Jahres zu rechnen. Am Freitag spielt Adjemian erstmals seit langem wieder ein Konzert – ohne Eintritt, nur für Freunde, im Tonstudio.