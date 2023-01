Köln – Der Ordnungsdienst der Stadt zieht kurz vor Ostern aus dem Deutzer Stadthaus in ein neues Gebäude in Junkersdorf. Der schon seit Langem angekündigte Umzug in die Aachener Straße war zuletzt für den März geplant gewesen, hatte sich jedoch abermals verzögert und soll nun vom 4. bis 13. April stattfinden, also bis zum Tag vor Gründonnerstag.

Mehr als 200 Mitarbeiter des Ordnungsdienstes, 57 Fahrzeuge, 18 E-Bikes und sieben Motorräder seien betroffen, sagte eine Stadtsprecherin am Mittwoch. Die weiteren Abteilungen des Ordnungsamts, etwa der Verkehrsdienst und die Einsatzleitzentrale bleiben an ihren Standorten in Deutz und Kalk.

Umzug verzögerte sich mehrfach

Die ehemaligen Büroräume des Fernsehsenders RTL auf der Aachener Straße 1024 mietete die Stadt bereits an. Der Umzug war unter anderem aus Platzgründen nötig geworden. Im Stadthaus an der Lanxess Arena fehlte es unter anderem an Spinden und Umkleidekabinen, was ein Grund für die Unterbesetzung der Behörde ist. Neueinstellungen scheiterten in den vergangenen Jahren auch am Platz. Der Umzug verzögerte sich dann mehrfach, unter anderem weil Bauvorhaben während der Pandemie länger als üblich dauern, wie die Stadt mitgeteilt hatte.

Im Sommer 2020 war noch geplant, den Umzug im zweiten Quartal 2021 über die Bühne zu bringen. Auch dieser Termin konnte nicht gehalten werden. Gegner des Umzugs befürchten, dass es wegen der längeren Distanz vor allem in die Innenstadt zu längeren Anfahrtszeiten für die Einsatzkräfte kommen könnte. Die Stadt wies das zuletzt zurück. (hol)