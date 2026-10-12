Von Hechingen nach Rom: Der Influencer Stefano Zarrella ist am Sonntag zu einem rund 1000 Kilometer langen Lauf nach Italien aufgebrochen. Der Start erfolgte an der Burg Hohenzollern in seiner Heimatstadt in Baden-Württemberg. Für die Strecke über den Bodensee, die Alpen und Norditalien – unter anderem über Florenz – plant der in Köln lebende Zarrella 25 bis 30 Tage ein.

Zarrella bezeichnet sich selbst nicht als klassischen Läufer. Seit November 2025 bereitet er sich nach eigenen Angaben mit professioneller Unterstützung auf die körperlichen und mentalen Anforderungen der Tour vor. Sein Training hielt er bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Stefano Zarrella läuft von seiner Heimat Hechingen aus los und bis nach Rom: Beim Auftakt dabei waren sein Bruder Giovanni Zarrella und sein Vater Bruno Zarrella. Copyright: Caspar David Fieseler

Mit dem sogenannten „Social Run“ wolle er Menschen dazu ermutigen, an sich zu glauben und persönliche Grenzen zu hinterfragen. „Ich möchte mit Bewegung etwas in Bewegung bringen. Ich möchte Menschen ein gutes Gefühl geben und sie inspirieren, daran zu glauben, dass viel mehr in ihnen steckt, als sie manchmal selbst glauben“, sagte Zarrella. Zugleich kooperiert er im Rahmen des Projekts mit dem RTL-Spendenmarathon und möchte auf diese Weise einen guten Zweck unterstützen.

Stefano Zarrella: Start an der Burg Hohenzollern

Der Start an der Burg Hohenzollern habe für ihn eine persönliche Bedeutung, erklärte Zarrella. „Ich starte dort, wo für mich vieles begonnen hat – in meiner Heimat, bei meiner Familie, bei meinen Wurzeln“, so Zarrella. Zum Auftakt war auch sein Bruder, der Sänger und Moderator Giovanni Zarrella vor Ort.

Über soziale Medien will Stefano Zarrella den Verlauf der Reise dokumentieren. Auf ausgewählten Etappen sollen Interessierte die Möglichkeit bekommen, ihn ein Stück zu begleiten. (gam)