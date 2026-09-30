Mirko Gaul ist „Koch des Jahres“Kölner Sternerestaurant feiert Jubiläum mit Menü aus 25 Jahren

Surf and Turf, die Kombination von Fleisch und Meeresfrüchten, ist in den Restaurantküchen dieser Welt so gängig wie Himmel un Ääd im kölschen Brauhaus. Mirko Gaul hingegen setzt auf eine ungewöhnliche Interpretation: Entenflügel trifft auf Garnele. Mit Chili, Austernpilzen und einem Schuss Shaoxing-Reiswein dazu unterstreicht der Küchenchef nicht nur bei dieser Kombination, warum im „taku“ vieles anders als gewöhnlich ist.

Für den 41-Jährigen ist das Gericht mehr als nur ein weiterer Gang in der Menüfolge: Es gehört zu seinen Lieblingskreationen, die er anlässlich des 25-jährigen Geburtstags des Sternerestaurants mit einem eigenen Menü feiert.

Michelin-Stern seit 15 Jahren

Am 9. Oktober 2001 wurde das „taku“ vis-à-vis des Doms eröffnet. Seitdem hat sich das Restaurant im Fünf-Sterne-Hotel Excelsior Ernst als feste Adresse der Kölner Fine-Dining-Szene etabliert – mit einer modernen asiatischen Küche, die unterschiedliche Einflüsse Ostasiens aufgreift und mit einer eigenen, zeitgemäßen Handschrift verbindet. Seit 2009 verantwortet Mirko Gaul die kulinarische Ausrichtung des Hauses. 2011 erhielt das „taku“ erstmals einen Michelin-Stern, damals noch mit Gaul als Sous-Chef. Seitdem hat das Restaurant die Auszeichnung ohne Unterbrechung gehalten: 15 Jahre Sterneküche sind auch im gut besetzten Gourmet-Segment keine Selbstverständlichkeit.

Mirko Gaul wurde 2025 und 2026 in Köln zum „Koch des Jahres“ gewählt. Copyright: Sascha Perrone

Zum Jubiläum hat Gaul für den gesamten Oktober ein Menü zusammengestellt, das sechs Gerichte aus seiner Zeit im „taku“ versammelt – Gerichte, mit denen er persönliche Erinnerungen verbindet. Dazu zählt auch „Hamachi aus den Niederlanden“, eine Gelbschwanzmakrele mit Miso, Nori und Gurke. Die Gerichte werden dabei nicht einfach wiederholt, sondern noch einmal neu interpretiert. So ist der Entenflügel mit Garnele eine Neuinterpretation einer klassischen Pekingente aus dem Jahr 2012.

„Wenn ich an 25 Jahre taku denke, denke ich nicht zuerst an Auszeichnungen, sondern an Gerichte, Produkte und Begegnungen, die hängen geblieben sind. Für das Jubiläumsmenü habe ich sechs Gerichte ausgewählt, mit denen ich ganz persönliche Erinnerungen verbinde. Ich wollte sie nicht einfach wiederholen, sondern noch einmal neu betrachten, mit dem, was sich auch bei mir und in unserer Küche in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat“, sagt Gaul, der 2025 und auch in diesem Jahr beim Festival „Fine Food Days Cologne“ als Koch des Jahres ausgezeichnet worden ist.

Auch bei den Getränken wird das Jubiläum aufgegriffen: Gemeinsam mit dem Weingut Schlossgut Diel von der Nahe bietet das taku einen eigenen Jubiläumssekt sowie einen Kabinett-Weißwein als Begleiter zum Menü an. Serviert wird es vom 1. bis 31. Oktober, wahlweise als Vier-Gang- (121 Euro pro Person) oder Sechs-Gang-Menü (165 Euro pro Person).