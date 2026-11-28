Eine kölsche Ikone ist wieder auferstanden: Bei der Premiere der 21. Ausgabe der Dinnershow „WeihnachtsEngel“ erlebten die Gäste nicht nur leckeres Essen und herausragende Unterhaltung. Der Abend bot auch jede Menge kölsches Jeföhl und starke Aussagen für den Frieden.

Die „Stimme Kölns“ stand dabei nicht allein auf der Bühne der Motorworld. Am Freitagabend (27. November 2026) glänzten an Tommy Engels Seite auch Kirstin Hesse, Linus und sein Enkel Robin Duns. Das Motto lautete „Trude kommt …“, und im Mittelpunkt stand eine bewegende Hommage an Trude Herr.

Hommage an Trude Herr mit Linus und Kirstin Hesse

Ihren 100. Geburtstag hätte die beliebte Volksschauspielerin, Büttenrednerin, Sängerin und kölsche Ulknudel im kommenden Jahr gefeiert. Wie keine andere verkörperte sie die kölsche Seele und das kölsche Hätz.

Mit ihr verbindet Tommy Engel und seinen musikalischen Leiter Jürgen Fritz bis heute etwas Besonderes: Beide standen Trude bis zu ihrem Tod im März 1991 sehr nahe. In seinen Konzerten hält Engel das musikalische Erbe der Ausnahmekünstlerin bis heute wach. „Wir sind Trude nicht nur nahe, sondern tragen sie in unseren Herzen“, betonte der Gastgeber.

Die Weihnachtsgeschichte von Tommy Engel reichte von witzigen bis zu sehr nachdenklichen Momenten. Copyright: Daniela Decker

Das kölsche Unikum mit Herz und Schnauze zu würdigen, war für den kölschen Entertainer am Abend vor seinem 77. Geburtstag deshalb ein „Herzenswunsch“. Kirstin Hesse interpretierte gefühlvoll den Song „Papa“. Gemeinsam mit Linus ließ sie anschließend im Duett „Trudi“ Stationen aus dem bewegten Leben von Trude Herr passieren.

Besonders emotional wurde es, als Engel an die Trude-Herr-Revue im Juli 1995 zurückdachte. „Für mich war der Auftritt auf dem Roncalliplatz ein hochemotionaler Moment, denn es war der erste nach der Trennung von den Bläck Fööss. Ich war so nervös, da ich ja nicht wusste, wie die Menschen reagieren würden. Vor lauter Aufregung bin ich bereits mitten in der Ouvertüre auf die Bühne gestürmt. Diesen Applaus und die Freude, mit der mich die Leute begrüßten, werde ich nie vergessen“, erzählte er. Danach stimmte er „Ich sage, wat ich meine“ an.

„Niemals geht man so ganz“ sangen Linus und Tommy Engel dank moderner Technik zusammen mit Trude Herr. Copyright: Daniela Decker

Zum Finale der Show holte Engel die kölsche Ikone dann mithilfe von KI zurück. Gemeinsam mit ihr und Linus sang er den Welthit „Niemals geht man so ganz“, während auf der Leinwand das kölsche Unikum mit ihren verschiedensten Gesichtern zu sehen war. Tommy hatte Tränen in den Augen, das Publikum Gänsehaut.

Linus (l.) übertraf sich selbst, als er in einer Doppelrolle als James Brown und Luciano Pavarotti an der Seite von Kirstin Hesse sang. Copyright: Daniela Decker

Musikalische Höhepunkte gab es an diesem Abend viele: Kirstin Hesse sang „All I Want for Christmas Is You“, Linus „Ich liebe dich so wie du bes“. Tommys Enkel Robin begeisterte unter anderem mit „Jede Odemzoch“, seiner Interpretation des Police-Klassikers „Every Breath You Take“. Bei „It’s a Man’s World“ übertraf sich Linus selbst: In einer Doppelrolle wechselte er immer wieder zwischen James Brown und Luciano Pavarotti.

Für richtig viel Witz sorgte ein gemeinsamer Auftritt: Zigarre qualmend kamen Linus als Herbert Grönemeyer („Mensch“) und Tommy als Udo Lindenberg („Hinterm Vorhang rauch’ ich weiter“) auf die Bühne. Mit ihrem Medley ehrten die beiden auf ihre ganz spezielle Art die zwei Granden der deutschen Rockmusik.

Vier starke Stimmen beim WeihnachtsEngel: Linus, Tommy Engel, Kirstin Hesse und Robin Duns (v.l.) verpackten das allgegenwärtige Thema Krieg in den Song „Joddes Wille“. Copyright: Daniela Decker

Kölsches Jeföhl ist allerdings nur eine Seite von Tommy Engel – er steht auch für scharfe Kritik. „Hass zerstört Leben und ist keine Lösung. Hass zerstört die Welt. Vertreibt den Hass aus euren Herzen und lasst Liebe und Barmherzigkeit einziehen. Wir benötigen Menschen, die uns das Joode vorleben. Und jeden Tag, wenn einer sagt, die Welt und die Menschen sind schlecht, dann sollten wir sagen: Aber nicht alle“, sagte er nachdenklich.

Dass aktuell einiges im Land in die falsche Richtung driftet, machte die kölsche Legende mit vielen Titeln deutlich. So greift „Vill ze lang“ das Wegschauen der sogenannten „schweigenden Mehrheit“ vom aufkommenden Extremismus auf, „Joddes Wille“ das allgegenwärtige Thema Krieg. Eine klare Ansage gegen rechte Tendenzen im Land gab es zudem mit „Allein jelosse“. Natürlich durfte auch der John-Lennon-Klassiker „Happy Xmas (War Is Over)“ nicht fehlen.

Tommy Engel im Duett mit Kirstin Hesse bei „Do bes alles wat ich will“, einer kölschen Version von „Love is all Around“. Copyright: Daniela Decker

Wie man die Stadt zum Klingen bringt, bewies Engel einmal mehr gemeinsam mit seiner hervorragenden Band, die sein langjähriger Freund Jürgen Fritz leitet. Der 21. WeihnachtsEngel ist eine Hommage an das Wir-Gefühl und die kölsche Seele, die Engel wie kaum ein anderer mit seinen Songs und Geschichten verbindet – „Tommy, du bes Kölle“.

In die Mischung aus kölschen Tönen und politischen Botschaften fügte sich auch die traditionelle Weihnachtsgeschichte. Sie begann amüsant mit einer Weihnachtsmarkt-Eskapade und endete mit einer sehr nachdenklich machenden Botschaft. Im Mittelpunkt stand Alphonse Ruhnau, ein ehemaliger deutscher Wehrmachtssoldat. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb er als Kriegsgefangener in der französischen Gemeinde Saint-Lunaire (Bretagne), heiratete eine Einheimische und wurde später sogar zum Ehrenbürger ernannt. An ihn erinnert heute noch das „Tal der Freundschaft“.

Lang anhaltend und sichtlich bewegt applaudierten die Gäste nach der Premiere, unter ihnen Gaby Köster, Purple Schulz, Arno Steffen und Bernhard Conin. Acht weitere Shows stehen in der Motorworld noch bis zum 19. Dezember auf dem Programm.