Auch im 21. Jahr steht der „WeihnachtsEngel“ für große Emotionen, leise Töne und befreiendes Lachen. Tommy Engel lädt wieder ab dem 27. November 2026 zur großen Dinnershow. Neben der „Stimme Kölns“ werden in der Motorworld Linus und Kirstin Hesse mitwirken.

Unter dem Motto „Trude kommt...“ dürfen sich die Gäste auf einen ganz besonders emotionalen Höhepunkt freuen. „Wir holen Trude Herr zu ihrem 100. Geburtstag in einer besonderen Form auf die Bühne zurück und interpretieren gemeinsam mit ihr ‚Niemals geht man so ganz‘“, sagt der Gastgeber. Wir haben exklusiv bei den Proben vorbeigeschaut.

21. „WeihnachtsEngel“ in der Motorworld Köln

Jürgen Fritz und Tommy Engel haben bis heute eine besondere Verbindung zu der Frau, die wie keine andere die kölsche Seele und das kölsche Hätz verkörperte.

„Wir sind Trude bis heute nah, das hat nichts mit dem Trude-Herr-Park und auch nichts mit ihrem komischen Denkmal zu tun. Ich meine die Verbindung im Herzen“, erklärt der 76-Jährige, der in all seinen Konzerten das musikalische Erbe der Ausnahmekünstlerin wachhält.

Im Studio tüfteln Jürgen Fritz, Linus, Kirstin Hesse und Tommy Engel (v.l.) am neuen Programm des 21. „WeihnachtsEngels“. Copyright: Daniela Decker

Für Engel war es ein „Herzenswunsch“, das kölsche Unikum mit Herz und Schnauze zu würdigen. „Wir haben über Trude einen Song gemacht, obwohl es eigentlich nicht möglich ist. Diese Frau hatte so viele Facetten, dass man ihr Leben nicht in einen Song packen kann. Ihr Leben war wie ein Roman.“

Dennoch haben es Engel und Fritz gewagt. „Neben einigen wichtigen Stationen ihres Lebens, beinhaltet das Lied auch die eine oder andere Wahrheit“, kündigt der musikalische Leiter der Engel-Band an.

Ein Thema, das bis heute nicht seine Aktualität verloren hat, sind die vielen Kriege auf der Welt. „Stell dir vür, et ist Kreech un keiner jet hin. Das Thema Krieg ist allgegenwärtig. Wir haben dazu eine leise Nummer geschrieben, denn wir meinen, dass dieses Thema genauso wie unsere traditionelle Weihnachtsgeschichte ins Programm passt“, unterstreicht Engel.

Familienangelegenheit: Ilja Engel, Papa Tommy und Enkel Robin Duns (v.l.) beim „WeihnachtsEngel“ auf der Bühne. Copyright: Daniela Decker

Seit 21 Jahren erfindet sich der „WeihnachtsEngel“ immer wieder aufs Neue. Eine Herausforderung, die nicht leicht ist. „Wenn wir das erste Mal das komplette Programm proben, merken wir rasch, wo es hakt. Wir haben immer etliche Ideen, da muss man aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Ich bin ehrlich: Wir haben auch schon nach der Premiere Programmnummern gestrichen“, sagt die Kölner Ikone.

Beim Thema Alter wird der Sänger, der am 28. November seinen 77. Geburtstag feiert, ein wenig wehmütig. „Früher war ich immer der Jüngste und jetzt bin ich der Älteste. Musik ist mein Leben und vielleicht ist es wirklich so, dass sie uns ein Stück die Jugend bewahrt. Ich stehe schon so lange auf der Bühne und immer noch erklingt der Applaus, wenn ich singe, da bekommt man eine gewisse Demut.“

Das Allerwichtigste sei jedoch, dass man über sich selbst und manchmal über den ganzen Wahnsinn in der Welt lachen könne. „Ich schaue die Nachrichten, aber es gibt auch Momente, in denen ich sage: Ich kann es nicht mehr ertragen. Daher überlege ich mir genau, ob man einen Song über den Krieg beim Weihnachtsengel machen kann. Krieg ist grausam, daher sind solche Themen immer eine absolute Gratwanderung.“

Es wird wieder festlich, wenn in der Motorworld der „WeihnachtsEngel“ 2026 steigt. Copyright: Daniela Decker

Dass man mit Weihnachtsshows Geld verdienen kann, haben viele kölsche Bands erkannt. Engel vermisst jedoch mitunter das kölsche Hätz. „Wichtig ist unsere Identität. Die Frage ist doch: Was ist heute noch Kölsch? Manchmal ist es schon unerträglich, dennoch habe ich meinen Falsch-Kölsch-Detektor lange nicht mehr so empfindlich eingestellt. Gerade die ältere Generation darf nicht vergessen, dass die Jugendsprache eine andere geworden ist und neue Begriffe hinzukommen. Ansonsten sollte jede Band, die Kölsch singt, auf die richtige Aussprache achten, sonst ist es kein Kölsch mehr.“

Engel hat da einen ganz einfachen Tipp parat: „Werft doch einfach beim Textschreiben einen Blick in den Wrede oder greift zum Handy und ruft an. Ich bin nicht die Kölsch-Polizei, die mit erhobenem Zeigefinger die jungen Bands kritisiert, aber der Spruch ‚Wir haben unser eigenes Kölsch‘ ist Blödsinn. Klar gibt es neue Worte wie Computer. Dafür gibt es kein kölsches Wort, weil es ihn früher einfach nicht gab.“

Der Sänger stellt sich vielmehr die Frage, ob die ältere Generation bei diesem Thema noch ernst genommen wird. „In den Augen eines 25-Jährigen bin ich ein alter Mann. Als ich 30 war, waren für mich 60-Jährige ahl Lück. Ich bin doch keine Ausnahme, heute bin ich der Ahl.“ Für ihn ist es eine Frage der Haltung. „Wenn ich vor dem Mikrofon stehe, habe ich eine Haltung zu dem Song, sonst würde ich ohne Herz und Seele singen. Und genau zu dieser Haltung gehört auch die Aussprache.“