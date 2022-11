Umfrage „Jeck-Check” Sauf-Exzesse nerven Karnevals-Fans am meisten

Ab dem 11. 11. geht es in Köln und im Umland wieder jeck und bunt her.

In diesem Artikel geben wir einen Zwischenstand über erste Ergebnisse unserer Karnevals-Umfrage „Jeck-Check”.

Köln – Sollten Pferde in Karnevalszügen aus Tierschutzgründen verboten werden? In unserer Online-Umfrage „Jeck-Check“ lehnt das eine Mehrheit der Befragten ab. Allerdings nur eine dünne Mehrheit: 51 Prozent wollen die Tradition wahren, 49 sind für ein Verbot. Genauso knapp sind die Abstimmungsverhältnisse bei der Frage: Sollte auch eine Frau Kölner Karnevalsprinz werden dürfen? 51 Prozent sind dagegen, 49 dafür.

Der Zwischenstand unserer nicht-repräsentativen Umfrage zu den Werten im Karneval zeigt schon jetzt interessante Ergebnisse. Mehr als 3000 Karnevals-Fans aus Köln und der Region haben bereits teilgenommen. Wir wollen von Ihnen wissen: Wie steht es um die Werte im Karneval? Welche Tradition ist überholt und sollte abgeschafft werden, welche nicht?

So bedauern 71 Prozent der Teilnehmer, dass immer weniger Büttenredner bei den Traditionssitzungen auftreten. 75 Prozent der Befragten geben an, bei der Wahl ihres Kostüms nicht auf politische Korrektheit zu achten. Und Sauf-Exzesse gehören für 64 Prozent zu den nervigsten Phänomenen der jecken Tage, während das lange Anstehen in Schlangen nur 14 Prozent stört und damit gewissermaßen als gegeben in Kauf genommen wird.

Um ein möglichst repräsentatives Stimmungsbild über den Karneval in Köln und im Kölner Umland zu bekommen, bitten wir alle Karnevals-Fans, an unserer großen Internet-Umfrage „Jeck-Check“ teilzunehmen. Natürlich sind aber auch alle, die den Karneval selbst nicht aktiv oder nicht mehr aktiv feiern, aber eine Meinung dazu haben, eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen. Die Ergebnisse werden wir im Januar sowohl online als auch in der Zeitung ausgiebig präsentieren. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Meinung und die Erkenntnisse dieser Umfrage und würden uns darum sehr freuen, wenn sich möglichst viele Menschen beteiligen.

Hinweis der Redaktion: Die Umfrage ist beendet. Die Ergebnisse werden in Kürze auf ksta.de veröffentlicht. Allen Lesern, die an der Umfrage teilgenommen haben, vielen Dank!