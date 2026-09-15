KVB-Unfall zwischen Heumarkt und Neumarkt: Auf halber Strecke ist eine Straßenbahn der Linie 9 Richtung Sülz am späten Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der Pipinstraße mit einem Fahrradfahrer kollidiert.

Nach ersten Informationen wurde der Mann schwer verletzt, jedoch – nach aktuellem Stand – nicht lebensgefährlich, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt.

Wie es zu dem Unfall kurz hinter dem Heumarkt gekommen ist, ist noch unklar. Mittlerweile konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme kam es auf den KVB-Linien 1, 7 und 9 zu Verzögerungen und Abweichungen. (red)