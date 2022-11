Köln-Deutz – Die Kölner Polizei hat am Samstagabend nach einem Unfall in Köln-Deutz das Wrack eines Audi R-8 aus einem Gleisbett geborgen. Die Fahrerin des Autos war am Freitagabend gegen 22:30 auf dem Auenweg unterwegs, als sie stark beschleunigte und die Kontrolle über den Sportwagen verlor.



Das Auto geriet ins Schleudern, fuhr auf die Gegenspur und durchbrach den Zaun zu den Gleisen. Der Wagen kam dort mit der Fahrzeugfront auf den Gleisen zum Stehen.

Unfall in Köln: ICE rammt Audi R-8

Zwar konnten die 29-jährige Fahrerin sowie ihre 30-jährige Beifahrerin den Wagen unverletzt verlassen, jedoch rammte kurze Zeit später ein anfahrender ICE im Vorbeifahren die Front des Audis. Auch hierbei gab es keine Verletzten. Ein von der Polizei durchgeführter Alkohol- und Drogentest bei der Fahrerin blieb negativ. Die Beamten stellten jedoch ihren Führerschein sowie den Sportwagen sicher. (tmo)