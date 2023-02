Am Dienstagmorgen ist viel Verkehr auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen. Der Westdeutsche Rundfunk vermeldet 240 Kilometer an Stau in NRW. Auch auf den Straßen in und um Köln kommt es vermehrt zu Verzögerungen.

Auf der A4 kommt es gleich mehrfach zu Staus. Zwischen Köln-Gremberg und Kreuz Köln-Süd in Richtung Aachen kommt es zu stockendem Verkehr auf einer Länge von drei Kilometern.

Zwischen Kreuz Köln-West und Kreuz Köln-Süd in Richtung Köln muss man laut WDR zehn Minuten mehr einplanen.

Auf der A1 Euskirchen Richtung Köln zwischen Köln-Lövenich und Köln Niehl stockt der Verkehr auf fünf Kilometern. Auch kommt es zu Verzögerungen von zehn Minuten.

Ebenfalls staut es auf der A1 Dortmund in Richtung Köln zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen-West. Hier ist mit Verzögerungen von 20 Minuten zu rechnen.

Auf der A555 Bonn in Richtung Köln kommt es zwischen der Ausfahrt Köln-Godorf und dem Kreuz Köln-Süd zu vier Kilometer Stau. Zehn Minuten Verzögerung sind einzuplanen.

Die A4 ist nach drei Unfällen am gestrigen Tag bei Untereschbach wieder freigegeben. (ph)