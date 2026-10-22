Zum vierten Mal kommen Kölner Podcaster zusammen, um eine gemeinsame Folge aufzuzeichnen. Am Freitag, 30. Oktober 2026, um 20 Uhr kann man im Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41-43 live dabei sein und zuhören, wie die Macherinnen und Macher beliebter Kölner Podcastreihen kleine Beiträge zu einer gemeinsamen Produktion beitragen. Der Eintritt ist frei.

Mit dabei sind neben „True Crime Köln“ des Kölner Stadt-Anzeiger unter anderem „Eine Geschichte der Stadt Köln“, „Das Köln-Ding der Woche“ oder „Flöck jefunk“ von den Roten Funken. Alle sind aufgefordert, einen Beitrag beizusteuern, der sich mit einem Viertel der Stadt verbindet. Nachdem es in den ersten drei Folgen um den Eigelstein, das Severinsviertel und Geschichten entlang der Aachener Straße ging, steht dieses Mal Deutz im Mittelpunkt. So befassen sich die Beiträge mit der Geschichte des Stadtteils, der Deutzer Werft, der Kultkneipe Lommi, den Liebesschlössern an der Hohenzollernbrücke oder einem ungeklärten Kriminalfall in der Deutzer Mathildenstraße. Die gemeinsame Sendung wird später von allen beteiligten Formaten gleichzeitig ausgestrahlt.