Das Bündnis „Köln stellt sich quer“ ruft im Nachgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Dienstag (8. September) zu einer Demonstration samt Kundgebung am Heumarkt auf. Wie die Veranstalter mitteilen, soll es ab 17 Uhr dort Raum für „erste Reaktionen, Protest und Analysen“ geben.

Bündnis warnt vor Zusammenarbeit mit der AfD

Weiter heißt es in der Mitteilung des Kölner Bündnisses: „Denn in einer solchen Situation, wenn in Deutschland Rechtsextreme in einem Bundesland erstmals an die Macht kommen können, wollen und müssen wir Demokratinnen und Demokraten laut und deutlich unsere Stimme erheben.“

Ziel sei es, für die Aufrechterhaltung der sogenannten Brandmauer einzustehen. Sowohl in den Landesparlamenten als auch in der Zivilgesellschaft solle eine Zusammenarbeit mit der AfD verhindert werden.

Die Demonstration soll darüber hinaus ein Zeichen setzen für Demokratie, den Sozialstaat, Vielfalt und die Werte des Grundgesetzes. Jede Normalisierung oder Unterstützung der AfD widersprächen der Haltung des Bündnisses ebenso wie Rassismus, Antisemitismus, Hass und Gewalt. (red)