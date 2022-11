Warten auf die Schul-Container

Die Grundschule an der Annastraße in Raderberg soll erweitert werden.

Raderberg/Bayenthal – Eigentlich sollten die Grundschulen an der Annastraße in Raderberg und die Katholische Franziskusschule an der Cäsarstraße in Bayenthal im Schuljahr 2019/20 erweitert werden. Aber die geplanten modulen Container-Neubauten werden voraussichtlich erst zum Schuljahr 2021/2022 fertig.

Wie die Verwaltung der Bezirksvertretung in einem Antwortschreiben auf eine Anfrage der CDU mitteilt, habe die Gebäudewirtschaft seit geraumer Zeit Schwierigkeiten, für Modulbauten passende Angebote zu erhalten. Derzeit würden die geplanten Erweiterungen gemeinsam mit 18 weiteren Vorhaben ausgeschrieben. In diesem Herbst wird mit der konkreten Beauftragung für beide Schulstandorte gerechnet. Die GGS Annastraße ist eine dreizügige Schule mit Gemeinsamem Lernen und kann derzeit 75 Kinder aufnehmen, 85 haben sich angemeldet. Die zweizügige katholische Franziskusschule (KGS) bietet 56 Plätze bei 57 Anmeldungen. Es stehe noch nicht genau fest, wie viele Kinder abgelehnt würden, heißt es in der städtischen Mitteilung. Gegebenenfalls könnten die benachbarte GGS an der Cäsarstraße sowie die GGS Bernkasteler Straße und die GGS Rosenzweigweg die betroffenen Kinder aufnehmen.

Welches Kind letztlich an der GGS Annastraße und Franziskusschule aufgenommen wird, entscheidet ein Auswahlverfahren. Kriterien an beiden Einrichtungen sind Geschwisterkinder und die Nähe der Schule zum jeweiligen Wohnort. Die Katholische Franziskusschule legt zudem Wert auf die katholische Konfession. (süs)