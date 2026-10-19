Ab Dienstag, 20. Oktober, ist das NS-Dokumentationszentrum wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Nach einem Vorfall in der Nacht zum Freitag, 16. Oktober, blieb das NS-DOK bis einschließlich Montag geschlossen. Unbekannte hatten an allen drei Eingängen der Gedenkstätte eine übelriechende Flüssigkeit verschüttet. Die Verunreinigung wurde um 8.20 Uhr entdeckt. Vermutlich handelte es sich um Buttersäure oder eine ähnliche Substanz. Die Stadt erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung; der Staatsschutz ermittelt.

Am Vorabend hatte im NS-DOK eine Podiumsdiskussion zur Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln über die AfD stattgefunden. Ob ein Zusammenhang zwischen der Veranstaltung und dem Vorfall besteht, ist Teil der Ermittlungen. Der Leiter des NS-DOK, Henning Borggräfe, wertete den Vorfall als gezielten Angriff auf die Gedenkstätte und die Erinnerungskultur, betonte aber, den polizeilichen Ermittlungen nicht vorgreifen zu wollen. Die Kölner Bürgermeisterin Maria Helmis-Arend rief am Freitagnachmittag zu einer spontanen Solidaritätsversammlung vor dem Gebäude auf.

Dardan, Korn und Kölner Haie in der Lanxess-Arena

Am Samstag startet die Herbstkirmes an der Deutzer Werft. Bis zum 1. November stehen die Fahrgeschäfte am Rheinufer zwischen Deutzer Brücke und Severinsbrücke. Rund 80 Schausteller sind angekündigt.

Im Rahmen des Festivals MINT Köln im Interim der Zentralbibliothek sind vom 16. bis zum 31. Oktober insgesamt 123 kostenlose Workshops und Abendveranstaltungen angekündigt. Am Dienstag spricht Sophia Kimmig um 19 Uhr bei „Move! Wie Fortbewegung das Leben bestimmt“ über die Bedeutung von Bewegung für das Leben. Am Donnerstag, 22. Oktober, berichtet Raumfahrtingenieurin Maria Hallinger ab 17 Uhr über ihre Arbeit am Mondzentrum Luna. Dort werden unter simulierten Mondbedingungen unter anderem Rover, Astronautenanzüge und Wohnmodule getestet.

Die Performance „Mer ham but - wir sind viele!“ greift gesellschaftliche Fragen auf. Sie ist am Mittwoch, sowie am Freitag und Sonntag im Rautenstrauch-Joest-Museum zu sehen. Sinti und Roma aus Köln und Budapest entwickelten eine immersive Performance aus biografischen Geschichten, Musik, Tanz und Video. Ausgangspunkt ist die jährliche Wallfahrt von Sinti und Roma aus ganz Europa nach Saintes-Maries-de-la-Mer in Südfrankreich. Das Stück fragt, was Gemeinschaft bedeutet, wenn Menschen unterschiedliche Geschichten und Identitäten mitbringen.

Vom 21. bis zum 25. Oktober findet das Multiphonics-Festival in der Alten Feuerwache und im Alten Pfandhaus statt. Das internationale Jazz- und Worldmusicfestival hat sich seit 2013 in Nordrhein-Westfalen etabliert. Im Mittelpunkt stehen insbesondere die klanglichen Möglichkeiten von Holzblasinstrumenten und die Begegnung unterschiedlicher musikalischer Traditionen. Auch in der Lanxess-Arena stehen Konzerte an: Am Montag tritt Rapper Dardan auf. Am Mittwoch folgt die US-Metalband Korn.

Am Dienstag treffen die Kölner Haie in der Lanxess-Arena auf die Schwenninger Wild Wings. Am Samstag, 24. Oktober, steht das nächste Heimspiel des 1. FC Köln im Rhein-Energie-Stadion an: Der FC empfängt Aufsteiger Schalke 04. Nach der 0:1-Niederlage in Frankfurt will Köln vor heimischem Publikum die nächsten Punkte holen.