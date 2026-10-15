Vor knapp einer Woche ist die Mausfigur verschwunden. Der leere Platz hat für Spekulationen gesorgt, denn bereits 2024 wurde die Maus kurzzeitig gestohlen. Doch anstatt eines Diebstahls meldete der WDR eine Rückkehr, die nach Abschluss von Bauarbeiten in der Mörsergasse von einer Überraschung begleitet werden sollte. Seit heute steht die Maus wieder an ihrem gewohnten Platz – nun umgeben von ihren treuen Freunden, dem kleinen blauen Elefanten und der Ente.

Die Fiberglas-Figur war im Frühjahr 2021 anlässlich des 50. Geburtstages der WDR-Sendung aufgestellt worden und entwickelte sich seither zu einem der beliebtesten Fotomotive in der Innenstadt.

Bereits 2024 hatte die Kampagnenorganisation Campact das Mini-Denkmal kurzzeitig entführt. Nur einen Tag nach ihrem Verschwinden tauchte die Maus rund 150 Kilometer entfernt von ihrem Kölner Stammplatz im rheinland-pfälzischen Mainz auf. Die „Entführung“ galt als Protest gegen geplante Kürzungen bei ARD und ZDF. Ein Jahr später hatten Unbekannte die Figur angezündet. Als Reaktion darauf hatten Fans und Besucher im Juli 2025 zahlreiche bunte Pflaster auf die verkohlten Stellen geklebt.