Wer in der Kölner Innenstadt nach der Maus Ausschau hält, dürfte sich am Donnerstag gewundert haben: Die bekannte Mausfigur vor dem 1LIVE-Gebäude ist verschwunden. Doch Sorgen müssen sich Fans der orangefarbenen Figur nicht machen.

Der WDR hat die Maus am Donnerstagvormittag (8. Oktober) vorübergehend abgebaut. Grund sind kleinere Bauarbeiten an dem Platz zwischen Vierscheibenhaus und 1LIVE-Haus. Dort ist der Bereich derzeit abgesperrt.

Maus verschwunden – WDR kündigt Überraschung an

Die Maus selbst ist nach Angaben des Senders wohlauf – und befindet sich derzeit im Inneren eines WDR-Gebäudes. Voraussichtlich am Montag (12. Oktober) soll sie wieder an ihren Platz an der Mörsergasse zurückkehren.

Ganz zufällig kommt die Sperrung allerdings nicht. Der WDR kündigt an, dass es bald eine „schöne Überraschung für alle Freundinnen und Freunde der Maus“ geben soll. Was genau dahintersteckt, verriet der Sender noch nicht.

Entführung und Brandanschlag: Mausfigur hat schon viel erlebt

Die Mausfigur steht seit 2021 an dem Platz. Sie wurde dort zum 50. Geburtstag der „Sendung mit der Maus“ eingeweiht. Für die Maus war es nicht das erste Mal, dass sie unfreiwillig aus dem Stadtbild verschwand. 2024 war sie Opfer einer Entführung. Ende Juli 2025 wurde die Figur von einem Unbekannten angezündet und dabei beschädigt. Die Nachricht sorgte damals für große Anteilnahme.

Viele Maus-Fans besuchten die beschädigte Figur und klebten Pflaster auf die verkohlten Stellen. Auch aus anderen Teilen Deutschlands gingen Genesungswünsche ein. Die Ermittlungen gegen Unbekannt hat die Staatsanwaltschaft wegen fehlender Anhaltspunkte im Juli 2026 eingestellt.